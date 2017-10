- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt và đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân. Sau đó bấm vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Settings (cài đặt) hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings.





- Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy tìm đến mục Privacy (quyền riêng tư) > Who can look me up? (ai có thể tìm kiếm tôi?).





- Bước 3: Tại đây sẽ có 3 tùy chọn cần quan tâm gồm Who can look you up using the email address you provided? (ai có thể tìm kiếm bạn bằng việc dùng địa chỉ email đã cung cấp?) Who can look you up using the phone number you provided? (ai có thể tìm kiếm bạn bằng việc dùng số điện thoại đã cung cấp?) và Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile? (bạn có muốn công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân của mình không?).





- Bước 4: Nếu muốn "vô hình" trên Facebook, bạn chỉ cần nhấp vào nút Edit (chỉnh sửa) tại ba mục này và chuyển từ Everyone (mọi người) thành Friends (bạn bè), đồng thời bỏ dấu chọn tại mục Allow search engines outside of Facebook to link to your profile để không cho phép công cụ tìm kiếm bên ngoài Facebook liên kết với trang cá nhân.

Đối với các thiết bị di động, bạn chỉ cần thực hiện tương tự bằng cách bấm vào biểu tượng menu ở góc phải bên dưới và chọn Settings (cài đặt) > Account settings (cài đặt tài khoản) > Privacy (quyền riêng tư) và thực hiện tương tự.





Trên đây là cách đơn giản nhất để hạn chế người khác tìm ra tài khoản Facebook của bạn bằng số điện thoại hoặc email đã đăng kí ban đầu.

