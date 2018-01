Đa số ai trong chúng ta cũng đều có tài khoản Facebook, Twitter hoặc Instagram để kết nối với bạn bè, trao đổi công việc và chia sẻ những thông tin yêu thích.

Theo ghi nhận, người dùng hiện nay thường khá lơ là trong việc bảo mật, dễ dàng bị lừa hoặc mất tài khoản Facebook, Gmail vì những thông tin không có thật trên mạng xã hội. Dưới đây là một số cách đơn giản để bảo mật, hạn chế tối đa việc bị tấn công đánh cắp tài khoản.

1. Kích hoạt tính năng xác thực hai lớp

Đa số các mạng xã hội và những dịch vụ quan trọng hiện nay đều hỗ trợ tính năng xác thực hai lớp, đơn cử như Facebook, Gmail, Outlook, iCloud… Khi kích hoạt, ngoài việc đăng nhập bằng mật khẩu thông thường, bạn sẽ nhận thêm một mã bảo mật để xác thực lại lần nữa trước khi được phép truy cập vào tài khoản.





Để kích hoạt tính năng xác thực hai lớp cho Facebook, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=security, chọn Login Approvals, đánh dấu vào ô Require a security code to access my account from unknown browsers rồi nhấn Get Started để bắt đầu.

Tiếp theo, bạn hãy lựa chọn loại thiết bị đang sử dụng, nếu không phải smartphone thì chọn Other, làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.





2. Sử dụng các trình quản lí mật khẩu

Nếu có quá nhiều tài khoản, bạn nên cài đặt thêm các ứng dụng quản lí mật khẩu để đỡ phải nhớ, vừa tiết kiệm thời gian và tránh được keylogger. Với cơ chế bảo mật 256-bit và khả năng tạo mật khẩu ngẫu nhiên, mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ an toàn.





Một số ứng dụng quản lí mật khẩu phổ biến hiện nay như LastPass, Sticky Password, 1Password và Dashlane, hỗ trợ đa nền tảng và tự động đăng nhập.

3. Hãy sử dụng email riêng cho các tài khoản quan trọng

Đa số người dùng hiện nay đều có xu hướng sử dụng một email duy nhất cho nhiều tài khoản khác nhau. Việc này hoàn toàn sai lầm, bởi nếu email bị đánh cắp, tin tặc có thể dò ra những tài khoản khác có liên quan.

Vào tháng 5/2016, tin tặc Peace_of_mind đã từng rao bán mật khẩu và địa chỉ email của hơn 360 triệu tài khoản MySpace, 117 triệu tài khoản LinkedIn, 65 triệu email Tumblr và khoảng 200 triệu tài khoản Yahoo.





Để hạn chế vấn đề trên, bạn hãy tạo một địa chỉ email hoàn toàn mới và không sử dụng nó trong bất kì dịch vụ nào ngoại trừ Facebook. Sau đó, truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=account, chọn Contact > Edit > Add another email or mobile number và thêm vào email mới tạo, xóa email cũ và nhấn Save Changes để lưu lại.

4. Sử dụng số điện thoại để bảo mật

Để hạn chế bị tấn công mã hóa mật khẩu, bạn nên thêm số điện thoại cá nhân vào Facebook bằng cách truy cập vào Settings > Security > Login Alerts và làm theo các bước hướng dẫn. Số điện thoại này có thể dùng làm tùy chọn khôi phục tài khoản, thông báo về các phiên đăng nhập từ những thiết bị lạ và giúp thay đổi mật khẩu kịp thời.





MINH HOÀNG