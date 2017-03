Trong quá trình sử dụng máy tính, các file rác được sinh ra do nhiều lý do. Chúng sẽ chiếm một dung lượng không nhỏ trên ổ cứng, gây ra sự lãng phí không đáng có, thậm chí còn khiến cho hệ thống hoạt động ì ạch.

Các vấn đề trên sẽ được giải quyết nhanh chóng với Hard Drive Powerwash. Download chương trình tại đây.

Hard Drive Powerwash là tiện ích miễn phí, cho phép bạn quét và xóa sạch các file rác có trên ổ cứng. Ngoài ra, chương trình chòn cho phép bạn thiết lập lịch để chương trình tự động hoạt động vào những mốc thời gian nhất định.

Sau khi download và cài đặt, giao diện chính của chương trình sẽ như hình dưới đây.

Các menu điều khiển của chương trình nằm bên trái.

Để bắt đầu quá trình thống kê trước khi xóa file rác trên ổ cứng, nhấn vào nút Analyze. Ngược lại, nhấn Run để xóa các file rác đang có mà không cần phải qua quá trình thống kê. Tuy nhiên, chương trình khuyên người dùng nên liệt kê các file rác trước khi xóa, để đảm bảo rằng chương trình không xóa nhầm file quan trọng (mặc dù trường hợp này hầu như không thể xảy ra).

Sau khi nhấn vào Analyze, quá trình sẽ diễn ra như hình dưới đây:

Tùy thuộc vào dung lượng ổ cứng, thời gian quá trình diễn ra sẽ dài ngắn khác nhau. Sau khi quá trình thống kê file rác kết thúc, danh sách các file rác sẽ được lọc ra, và chia theo từng nhóm file, bao gồm: file rác do chương trình sinh ra, file log, file rác từ quá trình duyệt web, các khóa registry rác…

Lưu ý: với những người thường xuyên sử dụng chức năng lưu mật khẩu của trình duyệt, sau khi quá trình quét kết thúc, nên bỏ chọn các file cookies (tại mục Internet Files) của trình duyệt để giữ lại thông tin đăng nhập các trang web.

Nhấn Delete để tiến hành xóa các file rác tìm được. Một hộp thoại hiện ra để xác nhận chắc chắn rằng bạn muốn xóa. Nhấn Yes để xác nhận việc xóa file.

Phụ thuộc vào số lượng file rác có trên ổ cứng, thời gia xóa sẽ diễn ra nhanh hoặc chậm. Sau khi quá trình xóa file kết thúc, một bảng thông báo hiện ra cho biết chương trình đã lấy lại giúp bạn bao nhiêu dung lượng lưu trữ của ổ cứng bị chiếm dụng bởi những file không cần thiết.

Mặc định, chương trình sẽ tự động tìm và quét các file rác có định dạng sau: *._tm / *.1st / *.bak / *.nav / *.log / *.$$$ / *.old / *.prv / *.??~ / *.gid / *.tmp / *.syd / *.~* / *.~mp / *~.* / *.bk! / *.bk$ / *.bk4 / *.bk5 / *.bk6 / *.bk7 / *.bk8 / *.bk9 / *.bkp / *.$a / *.$db / *.&&& / *.--- / *._dd / *._mp / *.chk / *.xlk / *.db$ / *.diz / *.dmp / *.err / *.ftg / *.fts / *.ilk / *.ncb / *.pch / *.sik / *.temp / chklist.* / mscreate.dir / pspbrwse.jbf / Thumbs.db.

Tuy nhiên, nếu có các định dạng file khác muốn đưa vào danh sách file rác của chương trình, bạn click vào Custome Item, chọn tab Excluded, nhấn nút Add File Type và nhập vào định dạng file mới.

Ngoài tính năng quét bằng tay, chương trình còn cho phép người dùng lập lịch để chương trình tiến hành quét sau từng khoảng thời gian nhất định. Để làm điều này, bạn chọn ‘Program Settings’.

- Đánh dấu vào mục ‘Start program to do a complete hard drive cleaning each … days’ và điền số ngày ở khung cuối để chương trình tự động tiến hành quét file rác sau khoản ngày do bạn chọn.

- Mặc định, các file rác sau khi quét và xóa sẽ được chuyển vào Recycle Bin, điều này đồng nghĩa với việc ổ C vẫn sẽ bị chiếm dụng 1 phần dung lượng. Do vậy, đánh dấu bỏ tùy chọn ‘Delete to Recycle Bin’ để chương trình xóa hoàn toàn file rác ra khỏi ổ cứng.

Lưu ý: sau khi thoát khỏi chương trình, một hộp thoại yêu cầu bạn đăng ký thông tin để nhận được khóa miễn phí kích hoạt chương trình, nếu không bạn chỉ được phép sử dụng trong 10 ngày. Nhấn vào ‘Turn off this dialog!” để tiến hành điền thông tin và đăng ký trên website của chương trình và nhận mã kích hoạt, sau đó điền vào mục ‘Enter your key here’ và nhấn Ok.

Trên đây là các tính năng và cách thức sử dụng Hard Drive PowerWash. Với tiện ích này, bạn không chỉ thu hồi lại được đáng kể dung lượng ổ cứng bị chiếm dụng, mà còn góp phần cải thiện tốc độ của hệ thống.

Độc giả TRAN QUOC TIEN, Gò Vấp, TP. HCM

Phần mềm này rất tốt trong việc truy quét các file rác. Ngoài ra chúng ta còn có những cách xóa thư rác khác cũng đơn giản và rất dễ thực hiện. Ví dụ như ở chúng ta có thể vào thẳng temporary internet để xóa thư rác.