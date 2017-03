Trang web hỗ trợ của Google (Gmail) vừa cung cấp cách thức đăng ký tài khoản mới, là phải xác minh qua tin nhắn điện thoại. Mã xác nhận sẽ được gửi vào di động của người dùng.

Theo Google, việc thay đổi cách đăng ký Gmail mới để bảo vệ người dùng với thư rác (spam) và chống sự lạm dụng.



Thông thường khi đăng ký tài khoản Gmail mới, sau bước xác lập thông tin tài khoản, người dùng sẽ lập tức được khởi tạo tài khoản ngay. Thế nhưng nay sẽ có một trang web xác minh chặn lại, yêu cầu chọn quốc gia và nhập vào số điện thoại cầm tay.

Tuy nhiên sau khi chọn Vietnam thì Gmail thông báo chưa hỗ trợ cách thức xác minh qua SMS cho quốc gia này (Sorry, the selected country is not supported for verification).

Bạn chỉ còn cách là chọn quốc gia khác mà có người thân sinh sống bên đó, nhờ họ nhận dùm tin nhắn xác nhận và gửi lại mã cho bạn. Cho dù bạn có nhận được thư mời đăng ký từ một tài khoản Gmail khác thì vẫn bị chặn lại ở bước “Verify your account”.

Cách vượt qua bước xác minh tài khoản

May mắn là hiện tại vẫn còn cách để “lách luật”. Đó là khi đăng ký bạn hãy sử dụng trình duyệt Internet Explorer thay cho Firefox và nhớ điền vào địa chỉ email khác của bạn ở mục Secondary email.

Dĩ nhiên, không sớm thì muộn Google cũng sẽ cho phép tính năng xác minh qua SMS hoạt động tại Vietnam. Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký một số lượng tài khoản nhất định để hạn chế việc spam thư rác đại trà như hiện nay.

Theo Nguyễn Dũng (VNE)