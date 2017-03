Thỏa thuận này xuất phát từ mong muốn chung của cả Laban.vn lẫn Kaspersky trong việc mang đến trải nghiệm an toàn nhất có thể cho người dùng trên Internet.

Được Công ty VNG phát triển và cho ra mắt từ tháng 8-2012, Laban.vn là danh bạ Internet có nhiệm vụ định hướng và giới thiệu cho người dùng những website uy tín, đáng tin cậy, phù hợp với nhu cầu. Người dùng chỉ cần cài đặt duy nhất http://laban.vn làm trang chủ mặc định của trình duyệt để có thể nhanh chóng kết nối đến trang web ưa thích mà không cần ghi nhớ nhiều địa chỉ.

Danh bạ Internet này hiện đang cung cấp 3 tính năng cơ bản: ghi nhớ địa chỉ và phân loại hàng trăm website uy tín thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để gợi ý cho người dùng một cách nhanh nhất, tìm kiếm nhanh với công cụ tìm kiếm của Google được tích hợp trực tiếp trên Laban.vn, cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống hằng ngày như báo thời tiết, tỉ giá, giá vàng, lịch chiếu phim, lịch phát sóng truyền hình, kết quả bóng đá…

Laban.vn còn thể hiện sự am hiểu về môi trường Internet Việt Nam. Các chỉ số lượt truy cập, chỉ số đánh giá mức độ uy tín và an toàn bảo mật từ các chuyên gia cũng được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng. Laban.vn còn có mục giới thiệu những website, tiện ích mới mang tính xu hướng, sáng tạo nhằm giúp người dùng cập nhật nhanh nhất những chuyển động mới nhất trên Internet.

Ông Vương Quang Khải, Phó Tổng giám đốc VNG cho biết: “An toàn, đáng tin cậy là tôn chỉ quan trọng của Laban.vn. Thông qua hợp tác với hãng bảo mật hàng đầu thế giới Kaspersky, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần mang đến cho người dùng Internet Việt Nam một môi trường mạng an toàn hơn”.

Theo báo cáo từ bộ phận nghiên cứu của Kaspersky, có tới hơn 70% máy tính ở Việt Nam nhiễm mã độc (tính trên những máy tính có cài phần mềm Kaspersky). Việt Nam vẫn tiếp tục đứng vị trí cao trong nhiều danh sách quốc tế cảnh báo về các nguy cơ mất an toàn. Trong đó, Việt Nam đang đứng thứ 18 về số lượng người sử dụng Internet lớn nhất thế giới, nhưng lại đứng trong top 15 về phát tán mã độc, top 10 về lượng tin rác.

Từ ngày 15 đến 17-1-2013, Kaspersky Lab Việt Nam cũng phối hợp với Laban.vn tặng 10.000 phần mềm diệt virus bản quyền 6 tháng cho người dùng Interenet. Chi tiết, truy cập www.laban.vn/kaspersky.

TÂM BẢO