Nó có thể quét bất kì trang web nào do bạn chỉ định với một số công cụ chẩn đoán như là Browse Defender , Google Diagnotics, hpHost, Malware Patrol , McAfee SiteAdvisor, Norton Safeweb…

Đầu tiên, bạn truy cập vào địa chỉ http://urlvoid.com/ và nhập website cần kiểm tra tại ô Insert domain or subdomain to check sau đó nhấn Submit now .

Sau đó kết quả sẽ được hiện ra nhanh chóng với các thống kê đầy đủ về địa chỉ IP, tên miền, máy chủ web, phần mềm độc hại, page rank, tỉ lệ phần trăm (nếu có) thông qua các thẻ tương ứng. Bên cạnh đó, mục Safety Scan Report còn cung cấp kết quả kiểm tra của những công cụ bảo mật đối với website này. Những mục nào có dấu check màu xanh có nghĩa là an toàn, nên bạn không cần phải lo lắng khi truy cập vào nó.

MINH HOÀNG