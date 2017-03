(PL)- Sở hữu smartphone ngoài việc sử dụng để nghe, gọi hay giải trí, nếu có nhiều thời gian thì người dùng còn có thể kiếm được tiền thông qua “dế yêu” của mình.

Với một tài khoản Paypal và một vài ứng dụng, bạn có thể kiếm thêm 500.000 đồng đến cả triệu đồng nhờ vào những ứng dụng được cung cấp trên Google Play.

Nói một cách dễ hiểu, bạn chỉ cần ngồi và tải các ứng dụng được giới thiệu qua các kênh phân phối ứng dụng. Điều này giống như việc bạn cài đặt những ứng dụng trên Google Play vậy. Tuy nhiên, ở đây bạn sẽ cài đặt thông qua một nhà phân phối được liên kết quảng cáo các game/ứng dụng đó. Chỉ cần kết nối tài khoản Paypal của bạn với ứng dụng từ nhà phân phối bạn sẽ được cộng dồn tiền vào trong Paypal của bạn.

Người dùng có thể kiếm tiền bằng cách làm tăng view một ứng dụng thông qua các kênh phân phối trung gian.

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang web paypal.com để tạo một tài khoản, sau đó bạn sẽ sử dụng ứng dụng kiếm tiền từ nhà phân phối. Đơn cử như ứng dụng CashPrirate (tải tại http://bit.ly/1HOmRBL). Sau khi download ứng dụng, bạn tìm kiếm các ứng dụng trên danh sách của CashPirate, sau đó tải về và cài đặt chúng. Với mỗi lần hoàn thành bạn sẽ được trả bằng các Coins. Với mỗi 2.500 Coins bạn sẽ nhận được tương đương 2,5 USD. Mỗi ứng dụng có số điểm từ 60 đến 110 Coins hoặc cao hơn. Lưu ý: Các ứng dụng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, trung bình 30 phút có một ứng dụng nên các bạn chú ý load ứng dụng để nhận tiền.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các ứng dụng như Get Paid to Play for Android, Mint Coins for Android, Waypedia… Tuy nhiên, do mỗi lần trả số tiền khá thấp thế nên để kiếm được tiền thì người dùng cũng phải mất nhiều công sức và thời gian. Đã không ít người đã phải nản lòng vì không có đủ thời gian và kiên nhẫn để thực hiện các thao tác.

TRẦN LÂM