Câu hỏi:

"Mình thấy Gmail, Yahoo hay Facebook đều có thể kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp, không biết là iCloud có không? Tại mình thấy nhiều người nói dính iCloud, rồi iCloud ẩn hay bị khóa nên cũng thấy lo lo, Kỷ Nguyên Số giúp mình làm sao để không bị mất tài khoản iCloud với. Xin cám ơn ạ." - (Email: meongo26xx@gmail.com).

Trả lời:

Để trả lời câu hỏi của bạn, Kỷ Nguyên Số sẽ từng bước hướng dẫn bạn kích hoạt mật khẩu 2 lớp cho iCloud. Tất nhiên bạn cần phải nhớ mật khẩu, một thiết bị an toàn và Recovery Key (mã khôi phục) để phục hồi trong trường hợp lỡ quên mật khẩu.

Đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ https://appleid.apple.com/, nhấn Manage your Apple ID, điền thông tin tài khoản iCloud và nhấn nút Sign in để đăng nhập. Ở thanh panel bên trái, hãy chọn vào mục Password & Security>Get started ở phần Two-step Verification >Continue.

Bước 1: Set up your trusted devices

Bạn hãy chọn vào liên kết Add a phone number, lựa chọn quốc gia Việt Nam và nhập số điện thoại.Khi đó sẽ có một mã xác nhận được gửi đến, hãy sử dụng nó để nhập vào ôVerify Phone Number để xác nhận đây là thiết bị an toàn.

Bước 2: Print your Recovery key

Tiếp theo, trên màn hình sẽ xuất hiện một dãy kí tự tương ứng với mã khôi phục của tài khoản, sẽ được dùng trong trường hợp bạn quên mật khẩu iCloud. Người dùng có thể sao chép nó đến một nơi an toàn hoặc in nó ra giấy.

Bước 3: Confirm your Recovery Key

Bạn hãy sử dụng Recovery Key ở bước 2 và nhập nó vào ô Enter your Recovery Key > Confirm > Continue để xác nhận.

Bước 4: Enable two-step verification

Bạn đánh dấu vào ô I understand the conditions above >Enable two-step verification để kích hoạt tính năng bảo mật 2 lớp.

Giờ đây, mỗi khi đăng nhập sau bước điền mật khẩu sẽ có thêm thông báo Verify your identity, bạn chỉ cần nhấnSend để gửi mã xác nhận đến số điện thoại đã đăng ký, sau đó lấy dãy số đó nhập vào đây để truy cập như bình thường. Trong trường hợp thất lạc điện thoại, bạn nhấn vào liên kết Unable to receive messages on any of your devices, điền Recovery Key để xác thực.

Trong mục Password and Security, bạn có thể nhấn vào liên kết Add or Remove Trusted Devices để thêm hoặc xóa bớt thiết bị an toàn, Replace Lost key để thay thế mã khôi phục đã mất.

Ngoài ra, Apple cũng cho phép tạo thêm một lớp bảo mật riêng cho các ứng dụng của bên thứ ba khi đăng nhập qua tài khoản iCloud.Trên giao diện Password and Security, bạn nhấn vào liên kết Generate an App-Specific Password, điền tên ứng dụng vào ô App Name rồi nhấn Generate.

Mọi thắc mắc về cách sử dụng phần mềm, cũng như nếu bạn có câu hỏi gì thì có thể gửi email về địa chỉ kynguyenso@phapluattp.vn hoặc Fanpage của Kỷ Nguyên Số https://www.facebook.com/kynguyenso.plo.vn để được giúp đỡ.



Chúc các bạn thành công!

LINH NHI