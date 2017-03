Love Frames hỗ trợ người dùng hàng trăm khung hình đặc sắc khác nhau, và con số này vẫn không ngừng gia tăng theo từng ngày. Bên cạnh đó, bạn còn có thể áp dụng được nhiều hiệu ứng hình ảnh mà không cần phải cài đặt thêm một ứng dụng khác.

Sau khi cài đặt hoàn tất, chương trình sẽ hiển thị ngẫu nhiên một khung hình nổi bật nhất để bạn xem thử.

Nếu không vừa ý, bạn có thể kích vào biểu tượng hoa văn nằm chính giữa thanh menu trên cùng để chọn lại một khung hình khác. Tại đây, Love Frames phân chia các khung hình ra theo từng thể loại để người dùng lựa chọn như Hottest (các khung hình đẹp nhất), Multiple (khung hình có thể lồng nhiều ảnh nhỏ), Newest (những khung hình mới nhất) và mục Favourite để đánh dấu các khung hình yêu thích.

Sau khi đã lựa chọn xong, bạn nhấn vào biểu tượng thư mục ở góc trái để duyệt đến nguồn chứa ảnh như Gallery, Camera hay Facebook. Đối với các khung hình có thể lồng nhiều ảnh, bạn chỉ cần nhấn chọn vào từng khung, sau đó thêm ảnh vào như bình thường.

Bên cạnh đó, nó còn cho phép người dùng áp dụng các hiệu ứng lên hình ảnh chỉ với một cú nhấp chuột. Để làm được việc này, bạn kích vào biểu tượng cây đũa, rồi lựa chọn vào các hiệu ứng cần sử dụng.

Cuối cùng, sau khi đã hoàn tất mọi thứ, bạn nhấn vào biểu tượng trái tim ở góc phải để tải ảnh này về máy, đặt làm hình nền hoặc chia sẻ nó trực tiếp với bạn bè và người dùng trên mạng xã hội.

Đây là một trong những ứng dụng máy ảnh tốt nhất để bạn có thể lồng ghép các ảnh vào những khung hình valentine đặc sắc. Đầu tiên, bạn khởi động chương trình và chuyển sang thẻ Camera, lựa chọn một trong hai chế độ mà nó cung cấp là Valentine Frames (lựa chọn khung hình trước và chụp ảnh ghép vô sau) và Fun Camera (lựa chọn hình ảnh sau đó ghép vào khung).

Ở đây người viết sẽ thực hiện với tùy chọn Fun Camera, cũng tương tự như vậy cho mục Valentine Frames còn lại. Nút Open sẽ cho phép bạn lựa chọn nguồn ảnh từ thư viện trên máy tính hoặc chụp trực tiếp thông qua máy ảnh của thiết bị.

Sau khi đã tải ảnh thành công, bạn có thể kích vào nút Effects để áp dụng các hiệu ứng đơn giản mà chương trình cung cấp như Grey, Color và Sepia. Tiếp theo, bạn truy cập vào nút Mask để chọn cho mình một khung hình bất kì, sử dụng 2 ngón tay để kéo giãn nó ra cho vừa màn hình và tương xứng với hình bạn đang chọn.

Cuối cùng, sau khi đã hoàn tất mọi thao tác, bạn kích vào nút Send để lưu lại hình ảnh này trên thiết bị (Save to Gallery) hoặc chia sẻ trực tiếp thông qua ứng dụng Valentine Frames Plus (Share via App).

TRIỆU MẪN