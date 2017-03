TED là từ viết tắt của “Technology, Entertainment and Design” – với slogan “ideas worth spreading”, ứng dụng này là nơi để các diễn giả chia sẻ về mọi đề tài, tất cả những góc cạnh của cuộc sống, được khởi xướng vào năm 1984, và hiện nay có hơn 1.700 TED talks trên hệ thống với 22 ngôn ngữ bản địa.

Sau khi cài đặt hoàn tất, tại mục Talk Notifications, bạn chọn là Yes để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Giao diện của ứng dụng khá đơn giản với 4 thẻ chính là Surprise Me (các bài chia sẻ theo từng chủ đề), Featured (các bài chia sẻ mới và phổ biến), All Talks (hiển thị toàn bộ các video của chương trình) và My Talks là nơi lưu trữ các video bạn đã đánh dấu hoặc tải về.

Khi bấm chọn vào một video có đề tài bất kì như khoa học công nghệ, thiên văn, y tế, giáo dục hay âm nhạc,…bạn sẽ thấy xuất hiện một số biểu tượng ở góc phải cho phép chia sẻ, đánh dấu và tải video về máy (hỗ trợ tải audio riêng biệt để đỡ tốn dung lượng). Hơn thế nữa, tùy chọn Listen to this talk sẽ giúp bạn có thể theo dõi đoạn hội thoại liên tục khi di chuyển sang các mục khác.

Điểm cộng của TED là ngoài việc các video có chất lượng khá cao, thì nó còn hỗ trợ dịch phụ đề lên đến 22 ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng Việt) thông qua biểu tượng bên cạnh chữ HQ, điều này phần nào đó sẽ giúp cho những người không rành tiếng Anh cũng có thể theo dõi được.

Để thay đổi các thiết lập của chương trình, bạn hãy truy cập vào mục Settings và cấu hình lại tương ứng. Tại đây, người dùng có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị và phụ đề, đổi hình nền và chỉ cho phép cập nhật nội dung khi đang kết nối Wi-Fi, cùng với một số thủ thuật nhỏ khi sử dụng. Nhìn chung, TED là một ứng dụng khá hữu ích, nó sẽ giúp bạn nắm bắt được nhiều thứ để đáp ứng cho việc học tập, phát triển ý tưởng hay tìm kiếm thông tin, mọi thứ đều được gói gọn chỉ trong một giao diện duy nhất.