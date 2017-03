Hackulous, nhóm phát triển Installous, đã cho công bố thông tin này trên trang web chính thức của mình (http://hackulo.us/) vào ngày 1/1.



Hiện tại, khi truy cập vào Installous, người dùng sẽ thấy những thông báo như sau: “Hết hạn sử dụng. Installous hiện ngưng hoạt động” (Outdated version. Installous will now terminate) hoặc “Lỗi API. API không tồn tại” (API Error. API unavailable).



Được biết, trong nhiều năm nay, Installous là “nguồn sống” cho các mẫu iPhone, iPad và iPod (loại máy đã bị bẻ khóa) của Apple, chuyên cung cấp miễn phí các ứng dụng phải trả tiền trên App Store.



CNet so sánh việc sử dụng Installous giống như người dùng đi vào một cửa hàng sang trọng và lấy cắp bất kỳ thứ gì mình muốn mà không bị bắt.



Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao Installous bị đóng cửa khi mà vẫn có một lượng lớn người dùng phụ thuộc vào kho ứng dụng này và cả doanh thu mà Hackulous có thể thu về từ việc quảng cáo trên trang web.



Tuy nhiên, giới phân tích nhận định người dùng các thiết bị di động đã được bẻ khóa của Apple cũng không phải lo lắng nhiều vì vẫn còn nhiều “nguồn” tải miễn phí ứng dụng có trả tiền khác như Cydia.

(Theo TNO)