Nếu bạn gặp một thông báo với nội dung “The connected state of Office Add-Ins registered in HKEY_LOCAL_MACHINE cannot be changed” khi cố gắng tiến hành vô hiệu hoặc kích hoạt các add-in trong Office như trong hình thì có thể thực hiện các cách sau để khắc phục.

Xác định nguyên nhân Nguyên nhân gây ra tình trạng lỗi trên là do ứng dụng văn phòng của bạn đang sử dụng hoạt động ở chế độ tiêu chuẩn. Điều này sẽ khiến Office không thể thay đổi các thiết lập khởi động trong HKEY_LOCAL_MACHINE được Cách khắc phục - Cách 1: + Đối với Windows Vista: tại thư mục cài đặt của Office, bạn click chuột phải vào biểu tượng ứng dụng của Office và chọn lệnh Run as Administrator. Sau đó, tại cửa sổ làm việc của ứng dụng đó bạn chọn mở hộp thoại add-in để tùy chọn kích hoạt hay vô hiệu hóa các add-in của Office. Cách thực hiện vô hiệu hay kích hoạt add-in trong mỗi phiên bản thì bạn có thể truy cập vào đây để xem hướng dẫn. + Đối với Windows XP: đăng nhập vào tài khoản quản trị (Administrator), sau đó khởi chạy các ứng dụng Office. Sau khi thực hiện thao tác vô hiệu hóa các add-in của Office như bên trên thì bạn hãy khởi động lại hệ thống, sử dụng quyền tài khoản thông thường và thực hiện các công việc trên các ứng dụng Office như bình thường là xong. - Cách 2: Chỉnh sửa trong Registry Editor Bạn có thể thực hiện thủ công bằng cách tạo và chỉnh sửa một khóa có tên LoadBehavior của ứng dụng văn phòng bên trong Registry Editor một cách dễ dàng. Cách thực hiện như sau: + Đối với Office Word: truy cập đường dẫn khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Office \ Word \ Addins + Đối với Office Excel: truy cập đường dẫn khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Office \ Excel \ Addins Tại đây bạn tạo một từ khóa mới dưới dạng DWORD và đặt tên là LoadBehavior và gán cho nó giá trị bằng 2 để vô hiệu hóa add-in trong Office. - Cách 3: sử dụng công cụ của hãng thứ 3 Bạn có thể tải về và sử dụng công cụ có tên là OfficeIns của Nirsoft.net tại đây để vô hiệu hay kích hoạt các add-in của các ứng dụng như Word, Excel, PowerPoint... Theo Tuổi Trẻ Online (WinhelpOnline)