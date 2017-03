1. Kiểm tra phần cứng (lỗi đĩa cứng):

Để kiểm tra phần cứng, bạn nhấn phải chuột vào tên ổ đĩa trong Windows Explorer > Properties. Chuyển sang thẻ Tools > Check now để Window kiểm tra xem ổ cứng của bạn có lỗi hay không.

Bạn có thể đánh dấu chọn vào ô Scan for and attempt recovery of bad sectors để chương trình quét và cố gắng khôi phục các sectors bị lỗi trên ổ cứng này. Sau đó bạn khởi động lại máy để xem kết quả.

Nếu vẫn chưa cải thiện, bạn hãy chống phân mảnh ổ cứng, tuy nhiên việc này không áp dụng cho ổ SSD (Solid State Drive). Đồng thời kiểm tra xem lúc đó bạn có đang bật nhiều chương trình cùng lúc hay không, việc này cũng có thể làm cho Windows tải Explorer chậm lại.

2. Tối ưu hóa thư mục:

Để làm được việc này bạn nhấn phải chuột vào thư mục hoặc ổ đĩa cần tối ưu hóa và chọn Properties > Customize. Tại mục Optimize this folder for, bạn xổ mũi tên ra và chọn General nếu thư mục hoặc ổ đĩa này chứa nhiều loại tập tin khác nhau, còn ngược lại nếu trong thư mục đó chỉ chứa một loại tập tin nhất định như là video thì bạn chọn vào Videos, tương tự cho các định dạng khác.

Indexing Service ngoài ra cũng là một dịch vụ mà bạn cũng nên kiểm tra, đây là một dịch vụ đánh chỉ mục các tập tin trong Windows nhằm tăng khả năng tìm kiếm cho máy tính.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa luôn dịch vụ này, bạn nhấn phím tắt Windows + R để mở hộp thoại Run, sau đó bạn nhập vào từ services.msc và nhấn Enter. Tại danh sách các dịch vụ của Window bạn tìm đến dịch vụ Window Search, nhấn phải chuột vào nó chọn Properties. Tại mục Startup type > Disabled, cuối cùng nhấn OK để hoàn thành quá trình tắt dịch vụ Window Search trong Window.

TUYẾT NGA