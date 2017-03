(PLO) - Vừa qua, Microsoft đã cho ra mắt bản nâng cấp Windows 10 Technical Preview build 9860 với hơn 7000 cải tiến và sửa chữa so với phiên bản trước đó.

Bản nâng cấp này cò một số cải tiến đáng chú ý như bổ sung một trung tâm thông báo mới mà họ gọi là Action Center, cung cấp các cảnh báo từ những ứng dụng hệ thống cơ bản như Email, Skype, Facebook…





Trong phiên bản mới lần này, Microsoft đang cố gắng đưa Action Center từ Windows Phone 8.1 sang máy tính. Hiện tại thì tính năng này chỉ được xây dựng ở mức độ cơ bản, có lẽ người dùng cần phải chờ đợi thêm một thời gian cho đến khi Windows 10 chính thức được ra mắt. Bên cạnh đó, còn 2 tính năng mới nữa là Data Sense và Battery Saver, cho phép người dùng quản lý dữ liệu tốt hơn và tự động giới hạn các hoạt động chạy nền cùng với một số điều chỉnh phần cứng.

Trong quá trình sử dụng, còn một số tính năng mới nữa mà bạn sẽ dễ dàng nhận thấy là hiệu ứng chuyển đổi giữa các desktop ảo, hiệu ứng khi tắt cửa sổ mới được bổ sung dựa trên những phản hồi trước đó.

Làm thế nào để cài đặt Windows 10 Technical Preview build 9860

Đầu tiên, bạn nhấn vào Start menu chọn PC Settings > Update and Recovery > Preview builds rồi nhấn Download now để tải về. Quá trình này có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với những cập nhật thông thường, dung lượng của bản cập nhật có thể là 2 GB hoặc 2,74 GB tùy thuộc vào phiên bản bạn đang sử dụng.

Khi tải về hoàn tất, bạn kích vào nút Install now để cài đặt. Sau khi thành công, nó sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy tính vài lần rồi thực hiện các thao tác giống như khi cài đặt mới.

Bây giờ, khi bạn truy cập vào PC Settings > Update and Recovery > Preview builds một lần nữa, bạn sẽ thấy xuất hiện 2 tùy chọn mới là Fast và Slow. Nếu chọn Fast, bạn sẽ nhanh chóng nhận được các bản build mới nhưng kèm theo đó là cũng sẽ có nhiều lỗi hơn và ngược lại.

Khắc phục một số lỗi khi cài đặt

Đôi khi lúc bạn nhấn Install now để cài đặt, nó sẽ yêu cầu người dùng cập nhật phiên bản mới hơn của BIOS, hoặc hiển thị một số mã lỗi như 0x80246008, 0x80246007, 0xC024200D…Để khắc phục, bạn có thể thử một số cách sau đây. Đầu tiên, truy cập vào liên kết http://goo.gl/9N94Rc (Windows 7/8/8.1/10) hoặc http://goo.gl/HDBQG (Windows XP/Vista) để tải về công cụ Windows Update troubleshooter từ Microsoft.

Sau khi tải về hoàn tất, bạn chạy nó và chờ một lát để quá trình sửa lỗi được hoàn tất. Lúc này, bạn hãy khởi động lại máy tính và tải về bản cập nhật một lần nữa, tiến hành thực hiện việc nâng cấp hệ thống như bình thường. Nếu không được, bạn có thể tham khảo tiếp cách sửa lỗi cho từng hệ điều hành tương ứng tại địa chỉ http://support.microsoft.com/kb/916251 (bắt đầu từ Step 2).

Nếu gặp thông báo lỗi 0x8024001E, bạn nhấn tổ hợp phím Windows + X + A để mở Command Prompt bằng quyền quản trị. Nhập vào dòng lệnh net stop wuauserv để dừng dịch vụ Windows Update, tiếp tục truy cập vào đường dẫn C:\Windows và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SoftwareDistribution.old. Quay trở lại Command Prompt và khởi động lại Windows Update bằng dòng lệnh net start wuauserv rồi tải về bản cập nhật một lần nữa.

MINH HOÀNG