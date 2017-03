Bạn có thể kết nối laptop với màn hình tivi LCD với điều kiện tivi này có cổng VGA (kết nối hình ảnh) và bạn đã có cáp VGA dành để kết nối với tivi LCD. Trên laptop đời mới sẽ hỗ trợ việc xuất hình ảnh ra hai màn hình khác nhau. Người sử dụng chỉ cần cài đặt chế độ hiển thị (display) để laptop có thể chuyển tín hiệu ra màn hình tivi LCD.

Theo quy định của nhà sản xuất, bạn cần gắn cáp VGA vào tivi LCD thì laptop mới cho phép sử dụng tính năng Multi Display. Sẽ có một câu hướng dẫn: “Two displays must be connected to the computer before you can use this feature” - hai màn hình phải kết nối với máy tính trước khi bạn có thể sử dụng tính năng này. Nếu trên laptop có card màn hình rời, tính năng hiển thị hai màn hình sẽ hỗ trợ trình chiếu các bộ phim có độ phân giải cao HD rất tốt.

Về chất lượng hình ảnh, các bộ phim DVD nén (DVD Rip) khi trình chiếu trên màn hình tivi LCD có chất lượng chẳng kém khi phát bằng đầu DVD. Bạn có thể chuyển đổi giữa màn hình laptop và tivi LCD bằng phím nóng. Có thể chỉ phát hình ảnh trên tivi/tắt màn hình laptop hoặc ngược lại mở cả hai.

Trên tivi LCD cũng cần cài đặt lại để chọn ngõ ra ưu tiên cho cổng tín hiệu VGA (RGB PC). Có thể chuyển đổi qua lại giữa đầu phát DVD, laptop hoặc kênh truyền hình thông thường. Một số tivi LCD còn hỗ trợ việc kết nối với laptop thông qua cổng HDMI hoặc USB.