Kaspersky Internet Security 2011 và Kaspersky Anti-Virus 2011 mang đến khả năng bảo vệ đoán trước theo thời gian thực – liên tục theo dõi hệ thống để dò tìm mọi hình thức đe dọa tiềm tàng và ngăn chặn bất kỳ hoạt động phá hoại hệ thống nào – chứ không “ngồi chờ” cho đến khi máy tính bị lây nhiễm. Người sử dụng sẽ có được mọi thứ cần thiết nhất để bảo vệ mình an toàn và bảo mật khi lướt web. Các sản phẩm của Kaspersky nhằm đảm bảo môi trường số luôn sạch sẽ, an toàn, thoát khỏi những đe dọa và các âm mưu xâm nhập hệ thống nhưng lại không giới hạn hoạt động của người dùng. Hơn nữa nó còn giúp bảo vệ tất cả các loại dữ liệu cũng như các liên lạc của người dùng. Đặc biệt, các phần mềm này đều hoạt động ở chế độ chạy nền (background) và làm việc hiệu quả mà không cần phải có sự can thiệp của người dùng.

Hệ thống mới là kết quả sự kết hợp đầy đủ của những công nghệ mới và đã được cải tiến, trong đó có nhiều công nghệ chỉ duy nhất có trong các sản phẩm của Kaspersky. Đó là Công nghệ System Watcher cho phép theo dõi toàn bộ các hoạt động của hệ thống từ việc tạo ra và thay đổi các tập tin, các liên lạc hệ thống cho đến những thay đổi trong Registry hệ thống. Ứng dụng công nghệ này, các giải pháp bảo vệ của Kaspersky Lab có thể dò tìm bất kỳ chương trình độc hại nào, cả chương trình đã biết lẫn mới xuất hiện. Cả hai sản phẩm đều có khả năng bảo vệ đoán trước đối với những mối đe dọa mới lẫn chưa biết. Điều quan trọng là tất cả những module chính đều có thể được cập nhật, nghĩa là ngay khi những hình thức đe dọa hoàn toàn mới vừa nổi lên thì các tính năng bảo mật của sản phẩm cũng có thể được cập nhật ngay mà không cần người dùng phải cài đặt lại chương trình.

Một tính năng mới là khả năng sử dụng đĩa cài đặt chương trình như một đĩa cứu hộ bởi nó có những tiện tích phục vụ công việc truy quét và sửa chữa máy tính bị nhiễm virus mà không cần phải tải về một hệ thống có thể khởi động được. Một tính năng quan trọng và sáng tạo khác là KAS và KIS phiên bản 2011 hoàn toàn có thể được cài đặt trên một máy tính đã bị nhiễm các loại virus có khả năng chống phá hoạt động của các chương trình diệt virus mà không hề bị vô hiệu hóa.

KIS 2011 còn kết hợp chặt chẽ với những tính năng mới và được cập nhật thường xuyên cho phép người dùng an toàn khi lướt web. Nó bảo vệ cho các ứng dụng và dữ liệu cùng với việc quản lí các hành vi của con cái khi lướt web. Chế độ độc đáo Safe Surf cho phép quét qua mỗi lần truy cập Internet và tự động ngăn chặn việc truy cập vào những trang web chứa link và mã độc hại.

Eugene Kaspersky, CEO của Kaspersky Lab cho biết: “Phiên bản mới 2011 đã cải thiện chất lượng sản phẩm tốt hơn rất nhiều, chúng tôi mang đến cho người dùng những công nghệ mới được thiết kế để bảo vệ máy tính của họ thật hiệu quả. Thật tuyệt khi thấy rằng chúng tôi đã đạt được những mục tiêu của mình, và bây giờ nhờ vào các module mới như System Watcher, Safe Surf và Safe Run, khách hàng của chúng tôi sẽ được cung cấp sự bảo vệ tối đa cho máy tính của họ cũng như khả năng bảo mật mà họ cần khi làm việc trên các dữ liệu cá nhân quan trọng”.

