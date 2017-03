Sản phẩm KIS for Android.

Ngày 22/8, tại TP.HCM, Kaspersky đã chính thức giới thiệu 2 sản phẩm mới của mình sắp tới gồm: Kaspersky Internet Security for MAC (KIS for MAC) và Kaspersky Internet Security for Android (KIS for Android).

Theo đại diện Kaspersky tại Việt Nam, cùng với sự tăng trưởng số lượng người sở hữu máy tính MAC qua các năm thì số tội phạm mạng quan tâm đến hệ điều hành này ngày càng nhiều. Số lượng phần mềm độc hại nhắm đến OS X trong năm 2012 tăng 30% so với năm trước, chính vì thế Kaspersky Lab đã tạo ra Kaspersky Internet Security for MAC. Các công nghệ mới trong KIS for MAC cung cấp cho người dùng những tính năng bảo mật mới như tính năng bảo vệ thời gian thực (Real-time protection) chống lại tất cả các mối đe dọa, mua sắm và lướt web an toàn, bảo vệ nhận dạng, tính năng Quản lý người dùng (Parental Control) đảm bảo trình duyệt Internet an toàn cho trẻ em...

Còn Kaspersky Internet Security for Android (KIS for Android) là sản phẩm bảo mật dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy Android. Ngoài việc bảo vệ điện thoại thông minh và máy tính bảng khỏi tất cả các loại phần mềm độc hại, KIS for Android cũng cho phép bảo vệ trình duyệt web bằng cách phát hiện và ngăn chặn những liên kết đến các trang web lừa đảo cũng như các trang web lan truyền chương trình độc hại. Tính năng chặn tin nhắn rác và số điện thoại cũng được trang bị cho phần mềm này.

Đặc biệt, với tính năng chống trộm, cùng với sự hỗ trợ của Kaspersky Anti - Theft Web Management, người dùng có thể khóa từ xa các thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, phát hiện vị trí hiện tại của chúng và xóa từ xa tất cả thông tin cá nhân lưu trữ trong đó. Các tính năng Mugshot có thể bí mật chụp một bức ảnh của kẻ trộm hoặc khuôn mặt chủ sở hữu mới trong khi tính năng SIM Watch sẽ tiến hành khóa điện thoại thông minh nếu một người nào đó thay đổi thẻ SIM của nó. Nếu một máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh chỉ vừa ra khỏi tầm kiểm soát không xa, chức năng báo động (Alarm function) sẽ kích hoạt một tín hiệu cho biết vị trí của nó.

Theo Lê Mỹ (ICTnews)