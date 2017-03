Cùng với sự tăng trưởng số lượng người sở hữu máy tính MAC qua các năm là bọn tội phạm mạng quan tâm đến hệ điều hành này ngày càng nhiều. Theo các nhà phân tích Kaspersky Lab, số lượng phần mềm độc hại nhắm đến OS X trong năm 2012 đã tăng 30% so với năm trước. Với nỗ lực phát triển một sản phẩm bảo mật đáp ứng các yêu cầu khả dụng của người dùng MAC, Kaspersky Lab đã tạo ra Kaspersky Internet Security for MAC (KIS for MAC). Các công nghệ mới trong KIS for MAC cung cấp cho người sở hữu MAC một loạt các lợi ích bảo mật mới, như tính năng bảo vệ thời gian thực (Real-time protection) chống lại tất cả các mối đe dọa, mua sắm và lướt web an toàn, bảo vệ nhận dạng, tính năng Quản lý người dùng (Parental Control) đảm bảo trình duyệt Internet an toàn cho trẻ em và trực quan, thân thiện với người dùng.





Kaspersky Internet Security for Android (KIS for Android), sản phẩm bảo mật dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy Android, ra đời trước thực tế tin tặc ngày càng quan tâm và tăng cường tấn công đến hệ điều hành phổ biến nhất thế giới. Theo Kaspersky Lab, 99% tổng số các mối đe dọa trên thiết bị di động xuất hiện trong năm 2012 nhắm vào Android. KIS for Android bảo vệ thiết bị trên thời gian thực, phát hiện và ngăn chặn những liên kết đến các trang web lừa đảo cũng như các trang web lan truyền chương trình độc hại. Đặc biệt, tính năng chống trộm nhằm giảm thiểu nguy cơ mất các thông tin cá nhân giá trị của người dùng khi thiết bị bị trộm hoặc đánh cắp.

Hai sản phẩm được phát hành trên toàn quốc dự kiến vào ngày 30-08-2013. Mức giá bán lẻ cụ thể từng sản phẩm: bản quyền KIS for Android 1 năm trị giá 200.000 VNĐ và bản quyền KIS for MAC 1 năm trị giá 390.000 VNĐ. Ông Ngô Trần Vũ - Giám đốc điều hành NTS Security, Nhà phân phối độc quyền các sản phẩm Kaspersky tại Việt Nam, bày tỏ: “Hiện nay, Kaspersky Internet Security là phần mềm bảo mật cho máy tính dùng hệ điều hành Windows nổi tiếng khắp thế giới. Tiếp tục thành công đó, chúng tôi giới thiệu dòng sản phẩm Kaspersky Internet Security for Android và Kaspersky Internet Security for MAC OS để bảo vệ toàn diện cho khách hàng tại Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu sự nâng cấp và đồng bộ phần mềm bảo mật của Kaspersky để mang đến cho khách hàng tiện ích bảo mật tốt nhất trên cả máy tính, điện thoại và máy tính bảng.”

Tâm Bảo