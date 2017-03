Kaspersky 2011 được nâng cấp các giải pháp bảo vệ toàn diện và cập nhật virus liên tục, dễ sử dụng; chế độ phân tích hành vi virus, mã độc mới dựa trên nền tảng công nghệ đám mây, bảo vệ an toàn thông tin vào và ra trong các giao tiếp email, chat, các giao tiếp online khác, bảo vệ an toàn các giao dịch thanh toán, “giao diện vùng xanh an toàn” bảo vệ trình duyệt web không lưu lại dấu vết thông tin cá nhân của người dùng khi trực tuyến.

Riêng với chương trình “Sẵn sàng kết nối an toàn suốt 365 ngày” của Kaspersky sẽ mang đến cho người dùng tiện ích bảo mật với chi phí 1.000 đồng/ngày. Kể từ ngày 10-10, giá bản quyền của Kaspersky Internet Security được điều chỉnh giảm còn 365.000 đồng/năm. Giá Kaspersky Anti-Virus vẫn giữ nguyên 150.000 đồng/năm, không thay đổi. Ngoài ra, để chào mừng sự xuất hiện Kaspersky 2011, mỗi khách hàng mua này sẽ được tặng kèm theo một áo thun thời trang và nhiều chương trình hấp dẫn khác.

NHƯ VŨ