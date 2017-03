Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trang iDownloadBlog cho hay iOS 5 từng được jailbreak cho iPhone 4 từ tháng 10 nhưng chỉ ở mức hạn chế, nghĩa là mỗi khi điện thoại khởi động lại, người sử dụng bắt buộc phải kết nối smartphone vào máy tính để can thiệp hệ thống lại.



Đối với công cụ mới mang tên RedSn0w 0.9.10, sau khi iPhone đã bị "can thiệp," người dùng không còn cần đến máy tính nữa.



iOS 5.0.1 đã được can thiệp hệ thống hoàn toàn, cho phép người sử dụng thực hiện nhiều thứ với thiết bị. Tuy vậy, công cụ này chỉ hoạt động trên các thiết bị tích hợp bộ vi xử lý Apple A4, song với tín hiệu này, iPhone 4S và iPad 2 cũng sẽ sớm được jailbreak để mọi người cài ứng dụng theo ý muốn./.

Theo Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)