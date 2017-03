Trong danh sách Best of 2012 vừa công bố, bên cạnh các ứng dụng, game tốt nhất do Apple bình chọn, hãng còn nêu tên các ứng dụng miễn phí phổ biến nhất trên App Store. Dưới đây là danh sách:

10. Pinterest

Ứng dụng mạng xã hội hình ảnh mới từng “làm mưa làm gió” suốt một thời gian dài cho phép bạn cập nhật tài khoản cá nhân và xem các bộ sưu tập của những người khác.

9. Twitter







Chia sẻ ngay lập tức những suy nghĩ của mình trong giới hạn 140 kí tự, đó chính là những điểm gây nghiện của ứng dụng Twitter.

8. Facebook Messenger

Đây là ứng dụng giao tiếp tất cả trong một của Facebook. Ứng dụng cho phép bạn gửi tin nhắn và chat để giữ liên lạc với bạn bè mọi lúc mọi nơi.

7. Flashlight

Ứng dụng biến đèn flash LED trên điện thoại trở thành đèn pin cầm tay, vô cùng hữu dụng để tìm kiếm mọi thứ trong bóng tối.

6. Pandora

Ứng dụng Internet radio nổi tiếng cũng xuất hiện trong danh sách này. Chỉ cần điền tên ca sĩ rồi nhấn vào nút “Create”, người dùng đã có thể thưởng thức các tác phẩm của ca sĩ này.

5. Temple Run

Trong game gây nghiện này, người dùng phải chăm chỉ nhặt đồng xu, cải thiện kĩ năng và mua vật phẩm để nâng cao thành tích. Ngoài ra, bạn cũng phải chạy, xoay, trượt, nhảy để tránh chướng ngại vật.

4. YouTube

Ứng dụng xem video miễn phí được Google phát hành cho iPhone vào tháng 9/2012 và nhanh chóng chứng tỏ sức thu hút của mình. Riêng về iPhone, YouTube là ứng dụng miễn phí được ưa chuộng nhất trong danh sách Best of 2012 của Apple.

3. Draw Something

Ứng dụng từng gây bão trên khắp các mặt báo khi hãng OMGPOP bán lại cho Zynga với giá 180 triệu USD đầu năm 2012.

2. Facebook

Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới nên không nghi ngờ gì khi ứng dụng chiếm được vị trí á quân trên App Store.

1. Instagram

Vừa được Facebook mua lại, phần mềm chỉnh sửa ảnh chính là ứng dụng miễn phí được người dùng Apple ưa chuộng nhất trong năm 2012.

Theo Du Lam (ICTnews / BI)