Hiện nay, có rất nhiều người sử dụng smartphone hoặc tablet để xử lý công việc trực tiếp, thay vì phải xài máy tính như trước đây. Tuy nhiên, việc này cũng dẫn đến một tình huống khó xử là làm thế nào để in ấn được tài liệu trên di động? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu với bạn Breezy, một ứng dụng để in ấn không dây trên điện thoại khá mạnh mẽ.

Thiết lập trên máy tính

Đầu tiên, bạn cần phải chuẩn bị một số thứ ở nơi đặt máy in như sau. Truy cập vào địa chỉ http://www.breezy.com/personal-edition và nhấn vào liên kết Download the Personal Connector for your PC tại Step 1 để tải về tập tin Setup.exe rồi thực hiện cài đặt nó lên máy tính. Quá trình này đòi hỏi kết nối mạng để nó tải về thêm các thành phần cần thiết.

Nếu đã đăng ký tài khoản Breezy trước đó thì chỉ cần nhập địa chỉ email và mật khẩu vào 2 ô tương ứng, nhấn Sign in để đăng nhập. Ngược lại, nhấp vào liên kết Create a new account để tạo một tài khoản mới. Lưu ý là bạn phải sử dụng địa chỉ email thật để thực hiện việc kích hoạt sau này.

Khi hoàn tất, danh sách các máy in (có dây và không dây) đang được kết nối với máy tính sẽ được hiển thị, bao gồm cả các dạng máy in ảo được cung cấp bởi các ứng dụng như Acrobat, Office, Foxit,…Nhấn Next để chuyển sang các bước sau.

Sau khi đã thực hiện xong các thiết lập, bạn sẽ được đưa đến giao diện chính của Breezy với 4 tùy chọn chính. Bao gồm Account (cho phép bạn thay đổi mật khẩu nếu cần thiết), Printers (cho phép thêm, xóa, sửa, hoặc thay đổi các máy in đã liên kết với tài khoản của bạn), Settings (chứa các tùy chọn cho phép chương trình khởi động cùng Windows, tự động thu nhỏ khi Breezy bắt đầu, sử dụng proxy), và cuối cùng là Help (hiển thị các thông tin trợ giúp).

Thiết lập trên di động

Hiện tại thì Breezy chỉ mới cung cấp các phiên bản ứng dụng cho Android, iOS và Blackberry. Tất nhiên, mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí và cài đặt dễ dàng, việc bạn cần làm là đăng nhập vào bằng tài khoản tương ứng đã sử dụng trên máy tính.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy một màn hình chủ đơn giản cho phép lựa chọn các tập tin hoặc hình ảnh để in ấn, cũng như xem danh sách các tập tin vừa in gần đây.

Một khi tất cả mọi thứ được thiết lập, bạn chỉ cần chọn đến các tập tin có sẵn trong điện thoại hoặc từ các ứng dụng đám mây (Office 365, Google Maps,…). Sau đó, thiết lập chế độ in ấn theo dạng chân dung (portrait), phong cảnh (landscape) rồi bắt đầu in ấn.

Nhìn chung, Breezy không phải là ứng dụng duy nhất có thể làm được việc này, nhưng nó là tốt nhất trong những cái mà người viết đã từng sử dụng. Mặc dù Google đã cố gắng giải quyết việc này với Cloud Print, tuy nhiên hiện tại nó vẫn chỉ là bản beta và không trực quan cho lắm. Do đó, Breezy vẫn là một ứng dụng xứng đáng để người dùng lựa chọn.

TUYẾT NGA