Đây thực sự là một “lời cảnh báo nghiêm khắc” của Microsoft tới các đối thủ trong cuộc chiến trình duyệt vốn đã nóng bỏng suốt mấy năm qua. Với số lượt tải cao, IE9 còn nhận được những lời nhận xét rất tích cực của người dùng và cả của các chuyên gia CNTT.

Theo tiết lộ của trang web LiveSide, chỉ sau 2 tuần, đã có tới 25% số độc giả của họ truy cập bằng IE9. IE9 cũng đã vượt qua đàn anh của nó là IE6 trên DownloadSquad. Trang web Network World còn công bố một khảo sát mới đây của họ cho biết có khoảng 47% số người dùng (chủ yếu là các chuyên gia về CNTT) cho biết sẽ dùng thử IE9. Thậm chí, trên một số trang web, số lượt truy cập bằng IE9 đã vượt qua cả IE7 – phiên bản có thị phần cao nhất trong họ các trình duyệt Internet Explorer của Microsoft.

Theo Net Applications, trong những tháng vừa qua, IE8 của Microsoft cũng đang có sự tăng trưởng khá tốt về thị phần. Trong khi đó Microsoft cũng thừa nhận, người dùng ngày càng quen thuộc hơn với các trình duyệt hiện đại của họ, đồng nghĩa với thị phần của IE6 và IE7 đang giảm dần.

Báo cáo của Microsoft cho biết, với 6 triệu lượt tải sau 2 tuần, IE9 đã có sự tăng trưởng nhanh gấp 2,5 lần so với IE8 trong cùng khoảng thời gian. Trang web Beauty of the Web – nơi cho tải bản dùng thử IE9 đã thu hút hơn 30 triệu lượt truy cập kể từ ngày 16/9 đến nay.

Theo Lương Hương (ICTnews / Network World)