Word là phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng hàng đầu hiện nay, và những phiên bản sau này (từ 2007 trở lên) được tích hợp thêm nhiều tính năng giúp phần mềm càng trở nên mạnh mẽ và đa năng hơn.



Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tự tạo cho mình một chiếc thiệp chúc mừng, không chỉ sử dụng trong dịp Giáng sinh, mà còn có thể áp dụng cho những dịp lễ tết khác.



Những thành phần cần chuẩn bị:



- Bộ font chữ chủ đề Giáng sinh, download miễn phí



Để cài đặt 1 font chữ, bạn kích chuột phải vào font đó và chọn Install.



- Bộ hình nền Giáng sinh, với những hình ảnh đặc trưng và độc đáo của ngày lễ. Bạn có thể chọn ra 1 trong những hình ảnh từ bộ hình nền này để sử dụng làm hình ảnh cho tấm thiệp.



Download bộ hình nền



Hoặc bạn cũng có thể tự tìm thêm những hình ảnh về Noel từ Internet.



- Microsoft Word 2007. Nếu đang sử dụng phiên bản cũ hơn, bạn có thể xem thêm cách thức hướng dẫn cài đặt bản dùng thửu Office 2010 đã được Dân Trí giới thiệu tại



- Đầu tiên, download mẫu template sẵn có của Word tại



- Giải nén và kích hoạt file Card-Template.docx có trong đó. Giao diện Word sẽ được hiện ra.



- Nhấn chọn Insert -> Picture từ menu của Word. Tìm và chọn hình ảnh muốn sử dụng trên tấm thiệp.

- Nhấn vào hình ảnh vừa được chèn trên Word, nhấn chọn tab Format từ menu.

- Tại mục Picture Styles, nhấn chọn phong cách hiển thị mà bạn muốn hình ảnh của mình xuất hiện trên trang giấy.



Lưu ý: nhấn vào mũi tên lên xuống để chọn được nhiều phong cách hiển thị hình ảnh hơn.

- Sau khi đã lựa chọn xong cách hiển thị của hình ảnh. Sử dụng phím mũi tên trên bàn phím để đưa con trỏ ra trước hình ảnh, nhấn Enter để đưa hình ảnh xuống một vài dòng. Sau đó đưa con trở lên hàng đầu tiên. Bây giờ bạn bắt đầu gõ những thông điệp chúc mừng trên tấm thiệp.

Bạn nên sử dụng những font chữ đặc trưng của Giáng Sinh đã giới thiệu ở trên để có ấn tượng hơn. Sử dụng cỡ font 45 – 50 và căn giữa để tấm thiệp được đẹp mắt hơn.



- Như vậy, bạn đã bước nào hoàn thành tấm thiệp chúc mừng do chính mình tạo ra.



- Việc tiếp theo là tìm một nơi nào đó có máy in màu để in tấm thiệp có màu sắc đẹp mắt hơn. Nên sử dụng loại giấy bìa cứng (có thể có mùi thơm) để in.

Sau khi in, gấp đều tấm thiệp. Bây giờ bạn có thể ghi lời nhắn gửi và chúc mừng của mình vào mặt trong của tấm thiệp. Hoặc bạn cũng có thể tạo ra 1 trang khác tương tự như trang bìa (với cách thức đã hướng dẫn) và in vào mặt sau của tấm thiệp, thay cho lời nhắn gửi.

Hy vọng với thủ thuật này, bạn sẽ có được một món quà đầy ý nghĩa và độc đáo để dành tặng người thân.