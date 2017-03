Có hai cách để bạn có thể trải nghiệm hệ điều hành mới này của Apple, một là Update (cập nhật) trực tiếp từ bên trong App Store, hai là tải về file cài đặt rồi tạo USB boot để cài mới hoàn toàn (mọi dữ liệu, ứng dụng sẽ bị xóa sạch nhưng bù lại tốc độ và độ ổn định sẽ cao hơn).

Cách 1: Đầu tiên, bạn hãy mở App Store lên, sau đó chuyển sang thẻ Updates và chờ một lát để nó kiểm tra các bản cập nhật. Nếu phát hiện ra bản cập nhật mới, người dùng chỉ cần kích vào nút Update và chờ một lát để quá trình tải về và cài đặt được hoàn tất. Lưu ý là toàn bộ dữ liệu sẽ được giữ lại, tuy nhiên có thể độ ổn định sẽ không cao.

Cách 2: Tạo USB boot để cài mới hoàn toàn

Hai trong số nhiều phần mềm tạo USB boot được mọi người sử dụng rộng rãi nhất hiện nay chính là DiskMaker X và Unibeast . Hiện tại cả hai đều đã cho ra mắt phiên bản mới nhất để hỗ trợ OS X 10.11 El Capitan.

Việc sử dụng DiskMaker X tương đối dễ dàng, đầu tiên bạn chỉ cần cắm USB có dung lượng từ 8GB trở lên vào máy, sau đó chọn El Capitan (10.11) > Use This Copy, nếu ứng dụng không xác định được tập tin cài đặt, bạn phải chọn là Use another copy và tìm đến OS X El Capitan.app.

Sau đó, lựa chọn tên của USB đồng thời chấp nhận xóa sạch mọi dữ liệu trên đó, cuối cùng chờ một lát để quá trình này được hoàn tất. Theo thử nghiệm của người viết thì mất khoảng 20 phút cho chiếc USB 2.0.

- Ưu điểm: Đơn giản, dễ sử dụng.

- Nhược điểm: Không có thanh tiến trình nên thật khó để biết khi nào sẽ tạo USB boot hoàn tất, lâu lâu bị đơ nếu bạn lỡ nhấp chuột vào.

Ngoài ra còn một cách khác để tạo USB boot là sử dụng phần mềm Unibeast. Yêu cầu USB phải sử dụng định dạng của Mac và còn trống trên 7GB, nếu không bạn sẽ gặp phải thông báo lỗi. Để khắc phục, bạn chỉ cần nhấn command + Space và gõ Disk Ultility, chọn vào ổ USB cần định dạng rồi chuyển sang thẻ Erase. Tại phần Format bạn chọn là Mac OS Extended (Journaled), sau đó nhấn Erase và chờ một lát để hoàn tất.

Khi mở ứng dụng Unibeast lên, bạn nhấn Continue bốn lần rồi chọn Agree để đồng ý các điều khoản của chương trình. Tiếp theo, bạn lựa chọn USB cần sử dụng và hệ điều hành muốn cài đặt, lưu ý nếu thấy các tùy chọn tại đây bị mờ thì bạn phải copy tập tin cài đặt (ở đây là OS X El Capitan.app vào thư mục Application, nếu trước đó bạn tải nó về từ bên ngoài chứ không phải từ App Store).

Lựa chọn chế độ boot là UEFI hoặc Legacy trong cửa sổ cấu hình của Unibeast, sau đó thiết lập xong các thông số card đồ họa, nhập vào mật khẩu và chờ một lát để quá trình tạo USB boot được hoàn tất.

- Ưu điểm: Thời gian tạo USB boot tương đối nhanh, giao diện đẹp mắt.

- Nhược điểm: Cấu hình hơi nhiều bước, khá rối rắm và yêu cầu phải định dạng USB sẵn.

Khi đã tạo xong USB, bạn chỉ cần khởi động lại máy tính, giữ im phím Option cho đến khi xuất hiện lựa chọn Boot từ USB. Sau đó bạn tiến hành cấu hình các thông số và cài đặt OS X như bình thường, nhớ Erase lại ổ hệ thống bằng công cụ Disk Ultility.

MINH HOÀNG