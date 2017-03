Theo phản ánh thì nhiều người sau một thời gian sử dụng iPhone hoặc iPad thường than phiền rằng nút Home hay cả nút Power, bị mềm đi nhiều và không còn nhạy. Hiện tượng này là do thiết kế của các thiết bị chạy hệ điều hành iOS dùng rất nhiều đến nút Home. Và hiện nay cách tốt nhất để khắc phục điểm yếu này là hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt và sử dụng phần mềm Activator.

Về cơ bản Activator sẽ chuyển hóa các thao tác thông thường của bạn đối với chiếc iPhone trở thành những hiệu lệnh để thực hiện các chức năng tiện ích. Chẳng hạn, bạn có thể thay thế việc bấm nút Home bằng một cái lướt ngón tay nhẹ từ giữa đáy màn hình hay từ bên trái đáy màn hình tùy thích.

Hướng dẫn cài đặt Activator cho iOS 7

Việc cài đặt Activator phải được thực hiện trên thiết bị có iOS đã được jailbreak và cài đặt Cydia, thao tác đã quen thuộc từ các phiên bản iOS trước.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã cài Cydia, những phần mềm tải từ đây về có thể vẫn chưa tương thích với iOS 7 dẫn đến việc iPhone, iPad của bạn dễ bị treo.

Vì thế, nếu cài đặt Activator cho iOS 7 theo cách thông thường không thành công, chúng ta cần thêm nguồn tải mới (Add Source) cho Cydia. Để Add Source, đầu tiên chúng ta mở Cydia lên. Nếu Cydia hỏi bạn là ai thì chọn User (nếu không chọn mục Manage), nhấn Done (góc trên bên phải màn hình).

Hướng dẫn Add Source cho Cydia: nếu Cydia hỏi “Who Are You?” thì bạn chọn User, nhấn Done góc trên bên phải màn hình.

Tiếp đến chọn vào Sources.

Hướng dẫn Add Source cho Cydia: tiếp đến chọn vào Sources (khoanh màu đỏ).

Bước tiếp theo chọn Edit.

Hướng dẫn Add Source cho Cydia: bước tiếp theo chọn Edit phía trên bên phải.

Rồi chọn Add

Hướng dẫn Add Source cho Cydia: chọn Add trên cùng bên trái.

Bước cuối cùng là điền tên Source muốn cập nhật vào ô trống, ở đây kênh cụ thể là http://rpetri.ch/repo, rồi ấn Add Source. Nếu Cydia có hỏi thêm thì ấn Add Anyway.

Hướng dẫn Add Source cho Cydia: điền tên Source muốn cập nhật vào ô trống rồi ra lệnh Add Source.

Sau khi đã thêm nguồn cho Cydia, việc tìm kiếm, tải và cài đặt Activator trên Cydia được thực hiện bình thường.

Hướng dẫn sử dụng Activator

Để setup cho các “phím tắt” trên Activator, bạn mở Activator từ biểu tượng ngoài màn hình chính hoặc vào Settings => Activator.

Ở đây giao diện Activator sẽ đưa ra cho bạn 4 lựa chọn là Anywhere, At Home Screen, In Application và At Lock Screen với ý nghĩa cụ thể như sau:

Anywhere: cài đặt thao tác nhanh ở đây áp dụng được ở tất cả mọi nơi chỉ trừ khi tắt màn hình.

At Home Screen: thao tác nhanh sử dụng ở màn hình chính.

At Application: thao tác nhanh sử dụng khi đang chạy ứng dụng.

At Lock Screen: Thao tác nhanh sử dụng ở màn hình khóa.

Giao diện Activator đưa ra cho bạn 4 lựa chọn sử dụng.

Một số ví dụ hữu ích khi sử dụng Activator

Nếu muốn bật, tắt data chỉ bằng cử chỉ vuốt: Mở Activator => Chọn Anywhere => Chọn tab Slide In Gesture => Chọn From Screen Right (vuốt vào màn hình từ bên mép phải, hoặc từ đâu tùy chọn) => Kéo xuống tab Switches => tích vào Cellular Data.

Hướng dẫn sử dụng Activator để bật tắt data chỉ bằng cử chỉ vuốt.

Nếu muốn cài đặt thao tác thoát ra ngoài màn hình chính khi đang ở trong ứng dụng mà không cần dùng đến nút Home: Mở Activator => Chọn In Application => Chọn From Screen Left (vuốt màn hình từ bên mép trái, hoặc một hành động nào khác tùy chọn) => Kéo xuống tab System Actions => Chọn Home Button.

Hướng dẫn sử dụng Activator để cài đặt thao tác thoát ra ngoài màn hình chính khi đang ở trong ứng dụng mà không cần dùng đến nút Home.

Nếu muốn bật đèn pin nhanh khi đang máy đang khóa: Mở Activator => Chọn At Lock Screen => Chọn tab Volume Buttons ‘=> Chọn Down Short Hold (giữ phím giảm âm, hoặc tăng âm tùy chọn) => Chọn tab Switches => Chọn Flashlight.