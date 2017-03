Những máy ảnh kỹ thuật số mới thường được trang bị thêm công nghệ khử mắt đỏ, nhưng không hoàn toàn triệt để, và đôi khi vẫn để lại tình trạng mắt đỏ, gây khó chịu và làm cho chất lượng ảnh không được ưng ý.Có nhiều ứng dụng cho phép loại bỏ tình trạng mắt đỏ trên ảnh, Photoshop là lựa chọn hàng đầu. Nhưng không phải ai cũng sử dụng Photoshop thành thạo.Nếu muốn loại bỏ mắt đỏ trên ảnh nhanh chóng và đơn giản, bạn có thể nhờ đến bộ công cụ Windows Photo Gallery.là gói phần mềm quản lý và chỉnh sửa ảnh của Microsoft, cho phép người dùng tạo các slideshow ảnh, các đoạn video, tạo các hình ảnh độ phân giải cao (paranomas) và nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh hữu ích khác. Sau khi hoàn tất, bạn có thẻ chia sẻ hình ảnh và video của mình lên Facebook hay Flickr trực tiếp từ phần mềm.Download miễn phí tại đây Lưu ý: Phần mềm chỉ tương thích với Windows Vista SP 2, Windows 7 và Windows Server 2008. Nếu đang sử dụng Windows Vista và chưa nâng cấp lên SP2, bạn có thể download bản nâng cấp SP2 tại đây (Phiên bản dành cho Windows 32-bit) và tại đây (Phiên bản dành cho Windows 64-bit).Sau khi download, kích hoạt để cài đặt. Tại bước đầu tiên cài đặt, chọn ‘Install all of Windows Live Essentials’ để cài đặt toàn bộ các tính năng của phần mềm, hoặc chọn Choose the Programs you want to install để cài đặt một vài tính năng nhất định.