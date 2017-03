Bạn vừa tổ chức lễ cưới và muốn xem tất cả những bức ảnh tuyệt vời được chụp trong ngày trọng đại của mình? Thay vì truy cập trang Facebook của từng khách mời để xem ảnh họ đã chụp, hãy tạo một album ảnh chia sẻ trên Facebook.

Mới đây, Facebook công bố tính năng mới, cho phép tới 50 người dùng đóng góp ảnh vào cùng một album. Dưới đây là các bước để tạo một album cho nhiều người cùng tải ảnh lên đó:

Sau khi đăng nhập vào Facebook, nhấn vào tab (thẻ) “Photo” ở phía trên cùng trang cá nhân (profile). Ở trang “Photos” xuất hiện, nhấn vào nút “Create Album” ở phía trên cùng bên phải.

Chọn những bức ảnh bạn muốn tải lên từ máy tính của bạn (bạn luôn có thể quay trở lại để tải thêm ảnh sau). Như với bất kỳ các album ảnh khác, bạn sẽ được yêu cầu điền thông tin về album ảnh mà bạn đang tạo. Để sử dụng tính năng album chia sẻ cho nhiều người, bạn cần nhấn vào nút “Post Photos” ở góc dưới cùng bên phải.

Ở trên cùng màn hình tiếp theo, bạn sẽ có lựa chọn biến album đó thành album chia sẻ bằng cách nhấn vào nút “Make Shared Album” ở góc trên cùng bên trái.

Sau đó, bạn có thể tìm kiếm và bổ sung thêm 50 người bạn Facebook khác vào danh sách những người được tải ảnh lên album. Đây cũng là nơi bạn có thể lựa chọn các thiết lập riêng tư cho album.

Mỗi album chia sẻ có ba lựa chọn thiết lập: public (công khai), friends of contributors (bạn bè của những người đóng góp ảnh) và contributors only (chỉ những người đóng góp ảnh). Bạn cũng có thể lựa chọn cho phép hoặc không cho phép những người đánh dấu ảnh được mời người khác tải ảnh lên album. Để cho phép, hãy đánh dấu vào mục Contributors can add their friends as contributors và bỏ đánh dấu nếu bạn không cho phép.

Nếu bạn muốn thực hiện những thay đổi đối với một album ảnh chia sẻ, hãy mở album đó, nhấn vào nút “Edit” ở góc trên cùng bên phải. Bạn sẽ có thể hủy bỏ hoặc bổ sung thêm người đóng góp ảnh, thay đổi tên album hoặc mô tả về album, thay đổi các thiết lập riêng tư.

Hiện nay, tính năng album ảnh chia sẻ của Facebook chỉ hoạt động với một số lượng giới hạn người dùng, sau đó sẽ mở rộng cho toàn bộ người dùng Facebook phiên bản tiếng Anh, trước khi hỗ trợ người dùng Facebook phiên bản các thứ tiếng khác.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / Mashable)