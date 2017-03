Làm thế nào để đổi tên Facebook sang một chữ trong khi mặc định bạn phải nhập cả họ và tên? Điều này hoàn toàn có thể làm được với một số mẹo để “lừa”Facebook rằng bạn đang sống ở Indonesia.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Facebook, click Settings (Thiết lập) rồi chọn Thiết lập tài khoản chung.

Bước 2: Chuyển ngôn ngữ sang Bahasa Indonesia.

Bước 3: Đến lúc “đánh lừa” Facebook rằng bạn đang sống tại Indonesia. Đây là bước quan trọng để đặt tên một chữ cái trên Facebook.

Truy cập liên kết http://www.proxynova.com/proxy-server-list/country-id/ rồi sao chép địa chỉ Proxy và Port bất kỳ.

Bước 4: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ Run. Gõ inetcpl.cpl rồi nhấn Enter.

Bước 5: Trong hộp thoại cài đặt LAN, chọn tab Connections rồi bấm chọn cài đặt LAN.

Bước 6: Tick vào ô Use Proxy Server rồi dán địa chỉ và Port ở bước 3 vào.

Bước 7: Bấm chọn OK rồi thử thay đổi tên Facebook như bình thường, để trống ở ô Last Name. Nhập mật khẩu rồi lưu cài đặt.

Hoàn thành các bước này, bạn đã có thể đặt tên một chữ trên Facebook.

Lưu ý, nên khôi phục lại các thiết lập ban đầu như xóa proxy trong cài đặt LAN và ngôn ngữ Facebook. Việc đặt tên Facebook một chữ không liên quan đến dùng tên thật khi đăng ký tài khoản, do vậy, bạn không lo bị khóa Facebook nếu muốn làm theo cách này.

Clip hướng dẫn: