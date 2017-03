Dung lượng: 45,76MB.

Tải tại: . Tương thích: Windows XP/Vista/7.Dung lượng: 45,76MB.Tải tại: http://webtinhoc.vn

Sau khi tải về và cài đặt, bạn khởi động chương trình. Tại khung Karaoke Library, bạn nhấn nút Add và tìm đến các tập có định dạng .KAR. Riêng trong phiên bản này, bạn tìm đến các file trong thư mục: 2000 Karaoke songs, 450 Songs, Songs để mở các bài hát tiếng Anh, và 232 Karaoke songs Viet Nam để mở các bài hát tiếng Việt.

Giao diện KaraFun

Ngoài việc hát, bạn cũng có thể “thâu” lại các bài hát này để phát cho nhiều người cùng nghe. Sau khi thêm file thành công, bạn sẽ thấy danh sách các bài hát xuất hiện bên dưới.

Danh sách các bài hát hiển thị trong cửa sổ Karaoke Library

1. Cài đặt jack cắm Microphone:

Bạn cần kiểm tra lại jack cắm microphone (thường có màu hồng) kết nối với máy tính, bằng cách mở Volume Control dưới khay đồng hồ hệ thống. Sau đó vào mục Options > Properties, chọn thiết bị đầu vào là Input, đánh dấu kiểm vào mục Recording và chọn thiết bị là Microphone (với XP) hoặc vào menu Start > Control Panel > Sound, chuyển qua thẻ Recording, chọn thiết bị Microphone và nhấn nút Set as default device bên dưới. Khi thấy bên cạnh Microphone xuất hiện biểu tượng là đã kết nối thành công (bạn có thể tham khảo cách thiết lập Microphone trong Windows 7 tại địa chỉ: http://tinyurl.com/ygyod3q). Để kiểm tra lại việc cấu hình mic, bạn chỉ việc nói vào microphone, nếu thấy cột màu xanh bên phải di chuyển là bạn đã có thể bắt đầu hát karaoke với Karafun (Lưu ý: để có thể thu âm bài hát, bạn hãy sử dụng tính năng Stereo Mix thay cho Microphone với cách thiết lập thiết bị tương tự).

Cài đặt cho Microphone

Để bắt đầu hát, bạn nhấn biểu tượng phía trên. Nếu muốn ghi âm lại ca khúc, bạn nhấn tiếp biểu tượng và cửa sổ hát Karaoke xuất hiện để bạn… “trổ tài”. Trường hợp cần điều chỉnh lại âm thanh cho microphone, bạn nhấn nút và tùy chỉnh tại cột có hình chiếc micro.

Màn hình hát karaoke

2. Thiết lập font hiển thị cho Karafun:

Để chương trình hiển thị tốt lời Việt, bạn phải sử dụng font VI ThienLy được đính kèm trong file tải về và chép vào thư mục C:\Windows\Fonts trên hệ thống. Sau đó, bạn nhấn Ctrl+P và chuyển qua thẻ Training mode, đánh dấu chọn vào dòng Start the karaoke playback in training mode và chọn font VI Thien Ly trong trình đơn Font selection. Xong, nhấn OK để xác nhận.

Thiết lập font hiển thị cho KaraFun

Nếu bạn muốn đem các bài karaoke trong đĩa VCD ra để hát ngay với Karafun bạn chỉ cần copy các file .DAT trong đĩa và đổi phần DAT thành MPEG và sau đó “add” trực tiếp vào chương trình là có thể hát được.

Theo Đỗ Thanh Phong (VNN / e-CHÍP)