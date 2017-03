Dưới đây là 1 vài tính năng mới nhất đang được phát triển trên Windows 8, giúp người dùng phần nào nhận ra được những thay đổi mà Microsoft đang thực hiện trên hệ điều hành mới của mình.





Windows 8 hỗ trợ USB 3.0 và các chuẩn trước đó:





Thông tin này được chính Dennis Flanagan, giám đốc bộ phận quản lý thiết kế và kết nối mạng của Microsoft tiết lộ trên blog chính thức của hãng. Chuẩn USB 3.0 sẽ cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp 10 lần so với chuẩn USB 2.0 trước đây và sẽ là “đối thủ” so với chuẩn kết nối Thunderbolt của Apple.





“Quyết định đầu tư vào việc phát triển chuẩn USB 3.0 là điều dễ hiểu, nhưng làm sao để không ảnh hưởng đến các chuẩn USB thông dụng hiện tại là 1 thách thức lớn để vượt qua” - Flanagan viết trên blog của Microsoft - “Thiết kế của chúng tôi đã phải theo các đặc điểm kỹ thuật chính xác để khai thác tính năng vượt trội của chuẩn USB 3.0, nhưng cũng phải làm sao để hỗ trợ với hàng tỷ các thiết bị chuẩn USB cũ mà Windows vẫn còn đang tương thích”.

Các kỹ sư nhóm phát triển Windows 8 đứng trước biểu đồ phân tích để phát triển ứng dụng hỗ trợ chuẩn USB 3.0 trên Windows 8

Để chuẩn USB 3.0 có thể tích hợp với phiên bản Windows tiếp theo, Flanagan cho biết Microsoft đã bắt đầu làm việc với các hãng sản xuất phần cứng để thiết kế các phần mềm điều khiển mới, trong khi vẫn giữ nguyên các chuẩn kết nối cũ để đảm bảo mọi thiết bị đều hoạt động.





Các việc khác cần được thực hiện để chuẩn bị cho việc hỗ trợ USB 3.0 trên Windows 8 đó là mở rộng việc thử nghiệm phần cứng và tạo nên 1 công cụ kiểm tra tùy chỉnh được có tên gọi MUTT (công cụ kiểm tra USB) để mô phỏng đầy đủ hành vi của các thiết bị đang có hiện nay.





Về cơ bản, điều này sẽ giúp Microsoft kiểm tra 1.000 thiết bị USB khác nhau chỉ với 1 cổng cắm USB duy nhất.





Trên lý thuyết, USB 3.0 có thể đạt tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa 5Gb/giây. Mặc dù tốc độ này chỉ bằng 1/2 so với chuẩn kết nối Thunderbolt mà Apple đang sử dụng (10 Gb/giây), tuy nhiên đây vẫn là 1 tốc độ nhanh hơn nhiều, so với tốc độ tối đa 480Mb/giây của USB 2.0. Theo Microsoft, để sao chép lượng dữ liệu trong 15 phút trên USB 2.0, giờ đây người dùng sẽ chỉ còn mất 80 giây.





Windows 8 thêm chức năng quản lý cho tiến trình sao chép/xóa dữ liệu:





Đối với các phiên bản Windows trước đây, quá trình sao chép/di chuyển dữ liệu thường được tiến hành khá lâu và người dùng chỉ có cách ngồi chờ cho quá trình này kết thúc mà không làm gì khác được (ngoại trừ nhấn nút Cancel để hủy bỏ quá trình).





Tuy nhiên, giờ đây, Windows 8 đã thêm chức năng cho phép người dùng quản lý tiến trình sao chép đang diễn ra. Người dùng có thể tạm ngừng, trở lại hoặc dừng hoàn quá trình sao chép dữ liệu khi họ muốn.

Các nút điều khiển trên hộp thoại sao chép dữ liệu

Không chỉ thế, người dùng có thể xem các thông tin chi tiết như tốc độ truyền tải dữ liệu, bao nhiêu dữ liệu đang chờ để truyền tải… cho các quá trình sao chép đang thực hiện.

Hộp thoại hiển thị thông tin chi tiết về quá trình sao chép dữ liệu

Quản lý file trùng lặp thuận tiện hơn





Windows 8 sẽ cho phép bạn quản lý việc tên file bị trùng lặp dễ dàng và thông minh hơn. Với giao diện quản lý file kiểu mới, được thiết kế rõ ràng, súc tích và hiệu quả, cung cấp 1 cách tiếp cận trực quan để quản lý các file bị trùng lặp được thuận tiện hơn.

Giao diện quản lý file trùng lặp với nhiều thông tin hơn

Các file gốc sẽ được nằm ở danh sách bên trái, trong khi các file đích trùng lặp với file gốc sẽ liệt kê ở bên phải. Giao diện hiển thị trên cửa sổ sẽ giúp người dùng dễ hiểu hơn và cung cấp đầy đủ các thông tin để cho phép người dùng quyết định nên giữ lại file nào và nên xóa đi file nào.





Loại bỏ các hộp thoại không cần thiết:





Một vài hộp thoại thông báo không cần thiết như hộp thoại thông báo xóa file (“Are you sure you want to move this file to the recycle bin? - Bạn có chắc bạn muốn xóa file này vào thùng rác?”) hay hộp thoại thông báo ghép thư mục (“Are you sure you want to merge these folders? - Bạn có chắc bạn muốn ghép các thư mục này?”) sẽ bị loại bỏ trên Windows 8, giúp người dùng không cảm thấy quá phiền toái với những hộp thoại thông báo này.

Windows 8 có nút Start mới:





Thông tin này chưa được Microsoft chính thức xác nhận, tuy nhiên theo những hình ảnh trình diễn Windows 8 do nhóm phát triển của Microsoft thực hiện, có thể nhận ra hình ảnh khá mới mẻ của nút bấm Start trên góc trái màn hình.

Nút bấm Start mới lạ trên Windows 8

Thêm nút bấm “Up” trên thanh menu:





Không chỉ có nút bấm Start được trang bị mới, trên cửa sổ Explorer của Windows có thể nhận thấy thêm sự xuất hiện của nút “Up”. Nhiều người cho rằng chức năng của nút này sẽ giúp người dùng nhanh chóng trở lại thư mục mẹ chứa thư mục hiện tại đang được truy cập.

Nút bấm “Up” mới được xuất hiện trên cửa sổ Explorer

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)