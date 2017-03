Không đăng nhập được Y!M khi đang dùng UltraSurf

Nếu máy tính của bạn đang sử dụng phần mềm UltraSurf để vào Facebook thì Y!M bắt buộc phải được thiết lập ở chế độ sử dụng proxy. Vì trình duyệt Internet Explorer (IE) sẽ sử dụng proxy để truy cập Internet nên bạn chỉ việc thiết lập lại cho Y!M cũng sử dụng proxy như IE là được.

Đầu tiên, bạn vào Messenger > Preferences > Connection > đánh dấu chọn vào Connect via a proxy server > chọn HTTP proxy. Tất nhiên, có thể việc truy cập Internet sẽ bị chậm lại khi thông qua proxy server, đồng thời những dữ liệu cũng dễ bị rò rỉ nếu proxy server thiếu an toàn. Vì vậy, các bạn cần cẩn trọng khi truyển tải các thông tin quan trọng nếu đang sử dụng proxy.

Bị lỗi mạng sau khi tắt UltraSurf

Thông thường, nếu bạn tắt UltraSurf bằng cách nhấn chuột phải vào biểu tượng UltraSurf dưới khay hệ thống > chọn Exit thì proxy trong IE cũng sẽ được hủy và mọi thiết lập được trả về mặc định, máy tính vào mạng bình thường. Tuy nhiên, nhiều trường hợp người dùng không tắt UltraSurf trước khi tắt máy nên ở lần khởi động sau đó, mà không mở UltraSurf lên thì máy tính không thể vào mạng được. Đơn giản là vì lúc này máy tính đang được thiết lập truy cập Internet bằng proxy, nhưng UltraSurf không hoạt động nên proxy ở trạng thái không thể sử dụng.

Lúc này, bạn mở trình duyệt IE lên > vào Tools > Internet Options > chọn thẻ Connections > nhấn vào LAN settings. Trên giao diện hiện ra, bỏ chọn ở mục Use a proxy server for your LAN, chọn Automatically detect settings > OK.

Lưu ý: Với các kết nối bằng mạng riêng ảo (VPN) hay 3G thì bạn chọn kết nối trong danh sách Dail-up and Virtual Private Network settings > Settings.

Theo Phạm Lý Thành (Tạp chí Xã hội thông tin)