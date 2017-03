Báo chí Mỹ cáo buộc hacker Trung Quốc đã ăn cắp nhiều tài liệu mật của ông Obama và John McCain trong chiến dịch tranh cử năm 2008.

Vào đêm trước ngày Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch nước Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, tình báo Mỹ đã tiết lộ rằng một loạt các tài liệu và email mật đã bị đánh cắp. Số tài liệu này thuộc về cả ông Obama lẫn ứng cử viên John McCain. Phía Mỹ cũng cáo buộc chính phủ Trung Quốc đứng đằng sau vụ hack này.

Hãng NBC News đưa tin, Cục tình báo Mỹ lần đầu tiên phát hiện được vụ tấn công mạng vào mùa hè năm 2008 và sau đó đã truy vết ngược về Trung Quốc. "Dựa trên tất cả những gì tôi biết thì đây là một vụ do thám chính trị do Chính phủ Trung Quốc tiến hành nhằm vào cả hai đảng của Mỹ", ông Dennis Blair, Cựu Giám đốc Cục tình báo Quốc gia dưới thời ông Obama trong hai năm 2009, 2010 chia sẻ với NBC News.

Trong số tài liệu này có thể có cả lá thư riêng mà ông McCain viết cho Tổng thống Đài Loan, NBC News nhấn mạnh. Trước cả khi lá thư này được gửi đi, một quan chức ngoại giao Trung Quốc đã liên hệ với một cố vấn đối ngoại của ông McCain để than phiền về sự liên lạc này.

Cơ chế tấn công khá đơn giản: các hacker được cho là đã xâm nhập vào máy tính xách tay của ekip vận động tranh cử thông qua email lừa đảo, sau đó cấy mã độc lên laptop của những quan chức cấp cao nhất. Mã độc này sau đó được lây lan ra toàn bộ hệ thống máy tính phục vụ chiến dịch. "Mã độc này tinh vi chưa từng thấy", ông Alan Brill, Giám đốc cấp cao của Advisory Solutions, đơn vị chịu trách nhiệm "làm sạch" các máy tính bị nhiễm virus của ông Obama nhớ lại.

Vài tháng trở lại đây, Trung Quốc liên tiếp bị quốc tế cáo buộc về việc đứng sau các hoạt động do thám mạng. Sau khi tờ New York Times thừa nhận bị hack kéo dài, lần lượt Wall Street Journal, Facebook, Apple, Microsoft và hàng chục công ty/nguồn tin khác cũng cho biết website của họ đã bị tấn công, nhiều khả năng do cùng một thủ phạm gây ra.

Hồi tháng Hai, một nghiên cứu do Mandiant công bố đã phỏng đoán có sự liên hệ giữa Quân đội Trung Quốc với hàng loạt các vụ tấn công mạng nhằm vào nước Mỹ. Đến tháng 3, Chính quyền ông Obama yêu cầu Trung Quốc chấm dứt chiến dịch "do thám mạng" chưa từng có tiền lệ, cảnh cáo rằng những hành vi hacking có thể đe dọa mọi nỗ lực hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Tháng trước, đến lược Bộ Quốc Phòng Mỹ công bố một một báo cáo cáo buộc Chính phủ và quân đội Trung Quốc có liên quan đến một chiến dịch do thám mạng quy mô rộng nhằm vào mạng lưới máy tính của Chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Cũng trong tháng này, một báo cáo khác của Hội đồng Khoa học Quốc phòng tuyên bố hacker Trung Quốc đã đánh cắp thiết kế của một số hệ thống vũ khí tối tân nhạy cảm nhất của Mỹ.

Về phần mình, chính phủ Trung Quốc luôn phủ nhận mọi lời cáo buộc do phương Tây đưa ra.

Theo Y Lam (VNN / CNET)