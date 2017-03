Công nghệ MoC cho phép bảo mật dữ liệu ở mức cao. Ảnh: Phan Minh

Tại Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa tổ chức tại Hà Nội, một công nghệ bảo mật mới đã gây được sự chú ý của giới công nghệ ngân hàng, tài chính, bảo hiểm… đó là giải pháp xác thực bằng dấu vân tay trên thẻ thông minh “MoC” (Matching on Card) do Công ty Cổ phần Thông minh MK (MKSmart) giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Trao đổi với ICTnews, ông Lê Minh Quốc – Giám đốc Kỹ thuật của MKSmart nhận định, công nghệ sinh trắc học (Biometrics) dùng để xác thực cho các ứng dụng thẻ thông minh đã được sử dụng trong thực tế từ cuối những năm 90. Tuy nhiên, thông tin lưu trữ trong thẻ lại được nạp vào máy tính hoặc điểm chấp nhận thẻ (POS) có đầu đọc vân tay và chương trình xác thực.

Trong khi đó, với công nghệ MoC do MKSmart đưa ra thị trường Việt Nam, thì tính an toàn cao hơn khi thông tin sinh trắc học chỉ lưu trữ bên trong thẻ thông minh, không phải nạp trên cơ sở dữ liệu máy chủ hay máy trạm, do đó chủ thẻ không lo bị hacker lấy trộm dữ liệu.

“Điều đó sẽ giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối, không bị virus, spyware… tấn công như trên máy tính”, ông Quốc nhấn mạnh.

Trao đổi thêm, đại diện MKSmart còn tiết lộ công nghệ xác thực trên thẻ hoạt động trên nền tảng thẻ thông minh Java của Oracle, có tính ưu việt hơn hẳn so với những giải pháp xác thực sinh trắc khác nhờ các đặc tính như số hoá và lưu trữ thông tin dấu vân tay trên thẻ, thực hiện so sánh dấu vân tay trên thẻ, không cần cơ sở dữ liệu tập trung và sử dụng dấu vân tay như một mã PIN.

Việc phân tích, nhận dạng hành khách tại sân bay chỉ còn tính bằng giây. Ảnh: Phan Minh

Đưa ra ví dụ ứng dụng cụ thể, ông Lê Minh Quốc cho biết khi làm thủ tục hải quan tại sân bay, chủ thẻ chỉ cần đặt một trong những ngón tay đã đăng ký trước của họ lên máy quét vân tay, thì bản in trực tiếp sẽ đọc và phân tích trong 1 vài giây. Và như vậy, công nghệ nhận dạng bằng vân tay sẽ giúp việc xác nhận hành khách nhanh hơn trong khi vẫn đảm bảo các yêu cầu an ninh khắt khe.

MoC hoàn toàn tương thích với các loại thẻ .NET, Java và Multos cũng như các hệ điều hành Native. Hiện giải pháp MoC cho thẻ chip thông minh EMV đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với thẻ Europay, MasterCard, Visa.

Trao đổi về tiềm năng tại thi trường Việt Nam, chuyên gia Lê Minh Quốc đánh giá từ cuối năm 2012 trở đi, MoC sẽ là công nghệ hiện diện trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, kiểm soát ra vào trong các tổ chức yêu cầu an ninh cao…, rồi sau đó sẽ là chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu điện tử…

Theo Phan Minh (ICTnews)