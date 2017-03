Docstoc OneClick cho phép người dùng gửi e-mail những văn bản lớn mà không cần attach (đính kèm) file. Thay vì phải gửi đính kèm tài liệu đó, bạn có thể gửi link

Việc đầu tiên là bạn sẽ đăng ký một tài khoản miễn phí trên trang chủ Docstoc.com.

Sau khi nhấp chuột vào đường link “Join” để tham gia dịch vụ, bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập username và mật khẩu, địa chỉ e-mail và một dãy số để xác nhận thông tin. Chỉ trong vài giây, một tin nhắn sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail mà bạn đăng ký để xác nhận.

Sau đó, quay trở lại trang chủ Docstoc OneClick, để tải chương trình này, bạn chọn vào nút “try it now” nằm ở giữa trang. Tiếp theo bạn tải chương trình trong mục “download now” ở góc trái màn hình và thực hiện cài đặt theo quy trình. Lưu ý: Docstoc OneClick chỉ dành riêng cho người dùng máy tính Windows.

Sau khi tải chương trình về máy tính và truy xuất, bạn chọn các file muốn gửi qua e-mail (.doc, .pdf, .xls, .ppt). Dung lượng tối đa là 50MB mỗi lần gửi.

Khi đã chọn file xong, cửa sổ e-mail sẽ tự động mở với đường link đi kèm để load tài liệu. Vì thế, bất cứ ai nhận được e-mail của bạn sẽ dễ dàng đọc được file mà bạn gửi ngay trên Internet hoặc nếu cần thì họ có thể tải về máy tính.

Một bản sao của file bạn đã gửi sẽ được lưu trong phần "My documents" của Docstoc để sau này bạn có thể sử dụng lại.

Tính năng nổi bật nhất của Docstoc OneClick là người dùng có thể lựa chọn hình thức gửi file bí mật (private) hoặc phổ biến (public). Chuột phải vào file và chọn “Email as Private” hoặc “Email as Public”. Nếu gửi theo chế độ “Email as Private” thì Docstoc OneClick sẽ lưu file của bạn và chỉ có những ai được bạn gửi link URL thì mới xem và download được. Còn “Email as Public” cho phép mọi người dễ dàng truy cập và tìm kiếm bằng các công cụ search.

Đáng tiếc, Docstoc OneClick không thể tải các file đa phương tiện để giúp người dùng tạo bộ sưu tập giải trí.