(PLO) – Nếu đang xài trình duyệt Google Chrome, người dùng có thể sử dụng Do Share để đăng bài tự động lên Google+ theo thời gian định sẵn.

Đầu tiên, bạn truy cập vào liên kết http://goo.gl/c7oQ4m và chọn Add to Chrome > Add để cài đặt Do Share lên trình duyệt. Sau khi hoàn tất, nhấn vào biểu tượng chữ “o” ở cuối thanh địa chỉ để mở ra một thẻ mới. Tương tự như khi bạn viết bài trên Google+, tại khung Title bạn nhập vào tiêu đề của bài viết cùng với phần nội dung muốn chia sẻ ở khung bên dưới.

Bên cạnh đó, nó còn cho phép người dùng tạo ra mẫu khảo sát, chèn ảnh và liên kết thông qua những biểu tượng tương ứng. Một bản phác thảo sẽ hiển thị ở ngay bên dưới để bạn xem trước khi đăng cùng với một số tùy chọn như Add more people (chia sẻ bài viết này với bạn bè trên Google+), Send to drafts (lưu lại dưới dạng nháp).

Để đăng bài viết theo thời gian định sẵn, bạn nhấn vào Schedule rồi chọn ngày/giờ muốn xuất bản trong 2 ô tương ứng rồi nhấn Schedule để hoàn tất. Ngược lại, nếu muốn đăng ngay lập tức thì chọn vào nút Share now. Bên cạnh đó, chương trình còn có một tính năng khá hay nữa là mỗi khi bạn nhấn vào nút G+1 ở trang web bất kì, nó sẽ tự động hiển thị thêm một nút nữa là Send to Do Share bên cạnh nút Share mặc định.

MINH HOÀNG