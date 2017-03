Chỉ cần truy cập vào một diễn đàn, blog, mạng xã hội, website công nghệ, phần mềm… duy nhất, Google Similar Pages sẽ giúp bạn biết thêm nhiều diễn đàn, blog, mạng xã hội, website công nghệ… khác để thoải mái lựa chọn.

Những website có nội dung tương đồng với download.com

Bạn sử dụng bản Google Chrome Beta Channel (cài đặt trực tuyến tại đây) truy cập vào đây, bấm nút Install, rồi bấm nút Install từ hộp thoại mở ra để cài đặt extension Google Similar Pages.

Từ giờ, khi muốn biết thêm những website có nội dung tương tự website mình đang mở, (chẳng hạn website download.com của CNET), bạn chỉ việc nhấp vào biểu tượng nằm bên phải thanh Address.

Ngay lập tức, cửa sổ Google Similar Pages hiển thị bốn website phổ dụng khác có nội dung tương đồng với www.download.com sẽ xuất hiện. Lúc này, bạn chỉ việc nhấp vào tiêu đề của website tương ứng để mở trên thẻ mới của Google Chrome.

Lưu ý:

- Muốn Firefox có chức năng tự tìm website tương đồng như Google Chrome, bạn cần cài đặt thêm add-on SimilarWeb cho Firefox tại đây. Với Internet Explorer thì bạn tải về và cài đặt tiện ích SimilarWeb cho Internet Explorer tại đây (dung lượng 3,93MB).

Sau khi cài đặt và khởi động lại trình duyệt, cửa sổ SimilarWeb sẽ hiện ra bên trái giao diện Firefox/Internet Explorer và tự động hiển thị một số website tương đồng với website mà bạn vừa ghé thăm (số lượng nhiều hơn so Google Similar Pages của Google Chrome). Nếu có nhu cầu bổ sung thêm website tương đồng với website đang xem, bạn bấm nút Add your own site, nhấp chuột vào hộp Enter a website URL to load bên phải và nhập vào địa chỉ website đó, rồi bấm Add this site để thêm. Trong tích tắc, website mà bạn vừa bổ sung sẽ xuất hiện phía trên cùng danh sách website tương đồng của SimilarWeb.

Để đóng cửa số của SimilarWeb, bạn bấm nút chữ X.





Tự bổ sung website tương đồng với website đang mở trong Firefox.

Theo Quang Vân (TTO)