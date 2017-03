Theo thông tin trên The Next Web, dịch vụ ADM của Google sẽ bao gồm một website và một ứng dụng trên thiết bị Android.

Một số thiết bị đã xuất hiện tính năng ADM trong phần cài đặt.

Thông qua website và ứng dụng này, người dùng có thể xác định vị trí chính xác của thiết bị theo thời gian thực để tìm lại thiết bị trong trường hợp bị thất lạc.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể kích hoạt tính năng phát chuông với âm lượng lớn nhất ngay cả khi máy đang đặt trong chế độ im lặng.

Theo thông tin của tờ Android Police, hiện tại một số thiết bị Android đã được cung cấp tính năng mới này trong phần cài đặt. Tuy nhiên, ứng dụng Devie Manager và website của ADM thì cho tới nay vẫn chưa hoạt động.

Mặc dù vậy, từ những hình ảnh do Google cung cấp, có thể thấy rằng, ADM cho phép người dùng xóa toàn bộ dữ liệu trên máy, thậm chí thay đổi mật khẩu màn hình khóa cũng như điều khiển màn hình khóa từ xa.

Giao diện website của ADM.

Điều này khá thú vị bởi lẽ, trong thông báo của mình, gã khổng lồ tìm kiếm chỉ đề cập tới khả năng “nhanh chóng xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị của mình” chứ không nhắc tới lựa chọn khóa thiết bị.

Việc xóa toàn bộ dữ liệu khi máy bị thất lạc là một lựa chọn an toàn nhưng không phải ai cũng muốn. Vì vậy, lựa chọn khóa thiết bị thường được người sử dụng cho là tối ưu nhất.

Dịch vụ tìm kiếm thiết bị thất lạc ADM không phải là mới mẻ, ngược lại Google đã đi sau khá nhiều so với Apple hay Microsoft. Các dịch vụ Find My iPhone của Apple hay Find my Phone của Microsoft đều đã ra mắt từ cách đây khá lâu.

Trong khi đó, trên các thiệt bị Android hiện nay tính năng này vẫn được cung cấp từ dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ my Xperia của Sony.

Tuy nhiên, my Xperia vẫn đang trong giai đoạn beta và nó chỉ dành cho các thiết bị của Sony sản xuất từ năm 2012 trở lại đây.

Do vậy, việc ra mắt dịch vụ tìm kiếm thiết bị thất lạc như ADM được nhiều người cho là một bước đi đúng hướng của Google. Theo tuyên bố từ gã khổng lồ, tất cả các thiết bị chạy Android từ 2.2 trở lên đều có thể sử dụng dịch vụ này.

Theo Lê Văn (VNN / The Next Web)