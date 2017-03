Sau khi ra mắt phiên bản Chrome 25 và 26 chủ yếu tập trung vào các tính năng mới, phiên bản Chrome 27 sẽ quay trở lại tập trung vào việc cải thiện tốc độ và hiệu suất xử lý trên trình duyệt web này.

Chrome tiếp tục được cải thiện tốc độ trong phiên bản mới, dù chỉ ở giai đoạn Beta