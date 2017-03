Theo báo cáo của hãng thống kê thị trường Internet nổi tiếng StatCounter về toàn cảnh thị trường trình duyệt web trong năm 2011, thì Internet Explorer là trình duyêt web dẫn đầu trong năm qua với 39% thị phần trên thị trường trình duyệt, trong khi Google Chrome xếp thứ với 27%, vượt qua Firefox xếp thứ 3 với 25% thị phần.



2 trình duyệt tiếp theo đứng trong top 5 trình duyệt phổ biến nhất hiện nay là Safari với 6% thị phần và Opera với 2% thị phần.

“Sinh sau đẻ muộn”, nhưng Google Chrome đã có sự vươn lên mạnh mẽ trong năm 2011



Mặc dù vẫn là trình duyệt web có thị phần lớn nhất, tuy nhiên Internet Explorer lại không phải là “người chiến thắng” trong năm qua.



Khởi đầu năm 2011, Internet Explorer lẫn Firefox vẫn là 2 trình duyệt thống trị trên thị trường trình duyệt web, lần lượt nắm 46% và 30% thị phần. Tuy nhiên, cả 2 trình duyệt này đã liên tụt sụt giảm thị phần của mình trong năm qua vào tay đối thủ chính Google Chrome, trình duyệt đã có chiến thắng ngoạn mục trong năm 2011 và kết thúc năm với vị trí thứ 2, vượt qua cả Firefox.



Một trong những lý do giải thích cho sự vươn lên mạnh mẽ của Chrome trong thời gian qua đó là sự đầu tư của Google cho trình duyệt web của mình, khi thường xuyên bổ sung và cập nhật những sự thay đổi đáng kể về tính năng lẫn tốc độ trong mỗi phiên bản mới được trình làng. Mới đây nhất, phiên bản Chrome 16 mới nhất của Google đã được trang bị một tính năng khá độc đáo, cho phép người dùng quản lý Chrome dưới dạng nhiều tài khoản riêng biệt.



Trong khi đó, Firefox lại mất dần thị phần của mình khi chạy đua cùng Chrome trong việc tăng tốc phát hành phiên bản mới, nhưng lại không còn chú trọng quá nhiều vào sự thay đổi và khác biệt giữa các phiên bản. Nhiều người nhận xét rằng chính sự thay đổi về chiến lược phát hành của Firefox là nguyên nhân khiến cho trình duyệt web này ngày càng bị mất đi người dùng.



Giới công nghệ nhận định, nếu như Firefox vẫn giữ tốc độ phát hành chậm rãi như trước đây, khi mỗi phiên bản có sự khác biệt rõ rệt, thì chưa chắc đã mất vị trí thứ 2 vào tay của Chrome.



Mới đây, phiên bản Firefox 9 chính thức cũng đã được trình làng, với công nghệ mới Type Inference cho phép tăng tốc độ xử lý lên đến hơn 30% so với các phiên bản cũ.



Về phần mình, Internet Explorer vẫn tiếp tục đánh mất thị phần vào tay các đối thủ khác trên thị trường trình duyệt, và lý do chính mà hãng vẫn còn giữ được “ngôi vương” là bởi lẽ đây là trình duyệt mặc định trên Windows, mà với không ít người thì họ vẫn có thói quen sử dụng trình duyệt mặc định này, thay vì tìm kiếm một trình duyệt mới thay thế.



Tuy nhiên, với đà phát triển hiện nay của Chrome, trình duyệt nào sẽ là “vua thực sự” trên thị trường trình duyệt rất có thể sẽ được định đoạt ngay trong năm 2012 này.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)