Hơn thế nữa, với trình duyệt Chrome, nó còn lưu lại những địa chỉ bạn đã gõ vào thanh địa chỉ hoặc hộp thoại Omnibox. Nó có thể lưu trữ tất cả thông tin email (gmail), các cuộc hẹn (Google Calendar), vị trí của bạn (Google Latitude) và thậm chí là những gì bạn đang xem (youtube) cũng như người mà bạn đang gọi. Chúng sẽ được Google lưu trữ các thông tin về địa chỉ IP, lịch sử truy cập… trong hệ thống máy chủ của hãng mà bạn có thể không biết.

Tuy nhiên, để tránh tình huống trên, công ty cung cấp cho bạn 6 cách để bảo vệ quyền riêng tư như sau:

Sử dụng trung tâm bảo mật của Google

Trung tâm bảo mật (Google Privacy Center) bao gồm tất cả những chính sách bảo mật của Google, trong đó có cả các sản phẩm cũng như dịch vụ mà công ty này cung cấp. Mặc dù việc thiết lập các chính sách bảo mật khó hiểu, nhưng bù lại hãng cung cấp cho người dùng những video clip hướng dẫn cách thiết lập tại đây . Ngoài ra, hãng còn cung cấp 2 clip hướng dẫn sử dụng Google Search Privacy và Google Privacy Tips .

Tắt các tính năng dự đoán của Chrome

Khi sử dụng Chrome, bạn sẽ được trang bị tính năng đoán địa chỉ, bạn sẽ truy cập nhờ vào tính năng lưu trữ lịch sử các trang web bạn từng duyệt trong hộp “Omnibox”. Bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng cách vào Options, chọn Under the Hood và hủy dấu kiểm trước mục Use a suggestion service. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng chế độ incognito, duyệt web ở chế độ riêng tư.

Bảo vệ nội dung của bạn trên các dịch vụ mà bạn sử dụng

Một số dịch vụ mà Google cung cấp, chẳng hạn như Picasa Web Albums sẽ được để mặc định ở chế độ công khai. Nhưng bạn vẫn có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình khi đánh dấu kiểm trước hộp thoại thích hợp. Tại đây, bạn có 2 lựa chọn khác là unlisted (chỉ xem được ở dạng địa chỉ liên kết) hoặc private (chỉ có bạn được quyền xem). Tuy nhiên, với dịch vụ Google Latitude dành cho các thiết bị di động sử dụng công nghệ định vị GPS thì bạn lại cần đến việc thiết lập công khai để mọi người biết được vị trí của bạn đang đứng.

Tắt lịch sử lướt web

Đối với lúc đầu tạo tài khoản Google, bạn có thể bật tùy chọn Web History (lịch sử trang web), hay còn gọi là Personalized Search (cá nhân hóa việc tìm kiếm). Lúc này Google sẽ không lấy dữ liệu lưu giữ được để hướng đến việc quảng cáo, mà thay vào đó nó dùng một lịch sử tìm kiếm riêng biệt được lưu giữ trong các bản ghi của máy chủ và liên kết với một tập tin cookies bên trong của trình duyệt. Lịch sử trang web bạn truy cập sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trừ khi bạn bật tính năng tắt hoặc xóa các nội dung như cách bên trên.

Không quan tâm đến các quảng cáo

Google cung cấp dịch vụ quảng cáo có tên AdSense gây phiên nhiều cho bạn. Thế nhưng bạn vẫn có thể xóa chuyên mục này mà Google trang bị cho bạn hoặc thậm chí thêm những trang khác vào dach sách này bằng cách truy cập trang Ad Preferences rồi click vào liên kết opt-out. Tuy nhiên, để thực hiện được việc này thì trình duyệt của bạn được trang bị một plug-in hỗ trợ, danh sách các trình duyệt được các plug-in này hỗ trợ gồm IE, Firefox, Chrome và Safari.

Thêm công nghệ mã hóa SSL vào Gmail

Bạn có thể mã hóa email mà bạn đọc và tạo ra trong Gmail dưới dạng mã hóa mặc định SS, nhưng khi sử dụng tính năng này thì có nghĩa hiệu suất làm việc sẽ giảm đi một cách rõ rệt.

Để kích hoạt lại tính năng mã hóa, bạn truy cập vào tài khoản gmail, nhấn Settings, chọn tab General. Tại đây bạn di chuyển thanh trượt đến dòng cuối cùng và nhấn chọn mục Always use https trong trường Browser connection. Xong xuôi nhấn Save Changes để hoàn tất thay đổi.