(PL)- Hiện nay người sử dụng các thiết bị công nghệ thường có nhiều tài khoản khác nhau như mail, mạng xã hội, hệ thống lưu trữ đám mây…

Việc này khiến người dùng phải cài hàng loạt ứng dụng lên thiết bị khiến các thiết bị công nghệ ngày càng chậm. Theo đó để giải quyết vấn đề này bạn có thể gom mọi thứ vào một ứng dụng duy nhất theo từng hệ thống.

Đầu tiên là với hệ thống mail, đa phần ai cũng xài nhiều địa chỉ email để tiện cho việc trao đổi, bạn hãy cài đặt ứng dụng Outlook (https://goo.gl/h27Qcz) để đơn giản hóa mọi thứ. Ứng dụng hỗ trợ rất nhiều loại tài khoản khác nhau bao gồm Gmail, Yahoo Mail, Outlook, iCloud… Chỉ cần một ứng dụng Outlook là bạn có thể sử dụng hàng loạt địa chỉ mail.





Người dùng có thể gom nhiều tài khoản mail vào một ứng dụng. Ảnh: INTERNET

Với các dịch vụ lưu trữ đám mây, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng Otixo (https://goo.gl/ktIuBm) để quản lý nhiều tài khoản đám mây khác nhau. Đầu tiên, bạn hãy vào Settings > Add new cloud services để thêm vào các tài khoản đám mây như Google Drive, OneDrive, Flickr, Box, Picasa,… điền đầy đủ thông tin tương ứng để hoàn tất. Các thao tác trên Otixo tương đối đơn giản, nếu muốn tải dữ liệu lên bạn chỉ cần chọn Add a file rồi lựa chọn các phương thức tương ứng.

Thậm chí với tài khoản Messenger của Facebook, bạn cũng có thể sử dụng nhiều tài khoản trên hệ thống chat này. Để sử dụng, bạn chạm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên bên phải, chọn vào mục Accounts rồi nhấn vào dấu cộng, điền đầy đủ thông tin đăng nhập Facebook rồi nhấn Add. Tùy chọn Require a password when switching to this account sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mỗi khi chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản. Để chuyển sang tài khoản khác, bạn chỉ cần vào mục Accounts rồi chọn tài khoản cần sử dụng, nhấn Continue để tiếp tục. Ngược lại, nếu muốn xóa bỏ một tài khoản bất kỳ, người dùng hãy kích vào biểu tượng ba chấm ở phía cuối rồi nhấn Remove account.

THIÊN THANH