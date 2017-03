Administrative Tools

{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153} Tất cả .NET Frameworks và thư viện COM

{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43} All Tasks (Control Panel)

{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} AutoPlay

{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915} BitLocker Drive Encryption (Chỉ dành cho phiên bản Ultimate)

{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91} Computer Folder

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Default Programs

{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966} Ease of Access Center

{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A} Font Settings

{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD} Get Programs

{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4} Manage Wireless Networks

{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87} Network and Sharing Center

{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D} Network Connections

{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Network Folder

{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} Parental Controls

{96AE8D84-A250-4520-95A5-A47A7E3C548B} Performance Information and Tools

{78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC} Personalization

{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} Power Options

{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} Programs and Features

{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5} Sync Center

{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF} System

{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE} User Accounts

{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619} Windows Firewall

{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423} Windows SideShow (Cảnh báo có thể làm chậm hệ thống)

{E95A4861-D57A-4be1-AD0F-35267E261739} Windows Update

{36eef7db-88ad-4e81-ad49-0e313f0c35f8}