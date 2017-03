Để gỡ bỏ các ứng dụng mặc định trên hệ thống, người dùng cần phải cài đặt thêm một tiện ích của bên thứ ba đơn cử như IObit Uninstaller, được cung cấp miễn phí tại địa chỉ Để gỡ bỏ các ứng dụng mặc định trên hệ thống, người dùng cần phải cài đặt thêm một tiện ích của bên thứ ba đơn cử như IObit Uninstaller, được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http://goo.gl/nUs1oP , chứ không thể gỡ bỏ theo cách thông thường là vào Control Panel > Uninstall a program.

Quá trình cài đặt IObit Uninstaller tương đối đơn giản, tuy nhiên bạn hãy nhớ bỏ dấu chọn ở ô Install Advanced SystemCare to Optimize Your PC with 1-Click để tránh phải cài thêm các phần mềm không cần thiết. Trước khi sử dụng, hãy kích vào biểu tượng 3 gạch nằm ngang ở góc phải và chọn Settings, sau đó chuyển sang tiếng Việt rồi nhấn OK để lưu lại.

Giao diện của IObit Uninstaller khá đơn giản, để gỡ bỏ các ứng dụng mặc định được cài sẵn trên Windows, người dùng chỉ cần chuyển sang mục Quản lý Windows > Ứng dụng, đánh dấu chọn vào ô Gỡ cài đặt hàng loạt ở góc phải, chọn các ứng dụng muốn xóa rồi nhấn Gỡ bỏ. Khi đã hoàn tất thì hãy xóa luôn các khóa đăng ký của ứng dụng là mọi thứ sẽ sạch sẽ.

Bên cạnh đó, IObit Uninstaller còn rất nhiều tính năng khác khá hay như gỡ bỏ toàn bộ các ứng dụng đã được cài đặt, các bản update trên Windows, các thành phần mở rộng (addons, extensions) được cài thêm vào trình duyệt, tắt các ứng dụng khởi động cùng hệ thống để tăng tốc máy tính… và nhiều hơn thế nữa mà bạn có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng.

TRIỆU MẪN