Hiện có khá nhiều trang web để nghe nhạc trực tuyến, nhưng phần lớn trong số đó lại không cho phép người dùng download file nhạc về máy tính. Muốn download được, bạn phải thực hiện khá nhiều bước và thủ thuật.





GinoPlayer là công cụ cụ miễn phí, cho phép người dùng tìm kiếm những file nhạc từ khắp các nguồn trên Internet, cho phép người dùng chơi trực tiếp các bài nhạc đó ngay bên trong phần mềm, hoặc download file về máy.





Ngoài ra, GinoPlayer còn cho phép người dùng lưu các bài hát thành 1 danh sách, từ đó có thể tạo thành 1 danh sách những ca khúc yêu thích để có thể chơi trực tiếp từ trong giao diện GinoPlayer.









Phần mềm yêu cầu cài đặt .NET Framework 3.5 trước khi sử dụng. Download miễn phí tại đây





Lưu ý: một vài phần mềm bảo mật nhận diệt GinoPlayer là virus (thuộc dạng adware), tuy nhiên đây chỉ là sự nhận diện nhầm lẫn của các chương trình bảo mật.





Hướng dẫn cài đặt





Trong quá trình cài đặt, phần mềm sẽ tự động cài đặt và thay đổi 1 vài thiết lập trên trình duyệt web. Do vậy, tại bước cài đặt (như hình minh họa bên dưới), bạn hãy bỏ đi tùy chọn ‘Download and Install Babylon 9’, sau đó nhấn Next để tiếp tục cài đặt.

Ở bước tiếp theo, chọn ‘Do not install Offer’ rồi nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt.

Cuối cùng, nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.





Hướng dẫn sử dụng:





Giao diện chính của phần mềm khá đơn giản.





Để bắt đầu tìm kiếm một file nhạc nào đó, bạn chỉ việc điền tên ca khúc (hoặc nghệ sĩ trình bày), vào khung trống và nhấn Enter (hoặc biểu tượng chiếc kính lúp) để bắt đầu tìm kiếm.





Lập tức, danh sách các ca khúc mà bạn tìm kiếm (hoặc của nghệ sĩ trình bày)

Trước khi quyết định download 1 file nào đó, bạn có thể nhấn vào biểu tượng tam giác (nút Play) ở trước mỗi bài hát để nghe trước nội dung. Điều đặc biệt của phần mềm là sẽ tự động chơi toàn bộ các ca khúc có trong danh sách tìm kiếm được, nghĩa là chơi xong bài này sẽ tự động chơi tiếp bài sau có trong danh sách.





Nếu đúng là ca khúc mà bạn đang cần tìm kiếm, nhấn vào biểu tượng mũi tên chỉ xuống màu xanh ở phía sau (biểu tượng download) để download file nhạc đó về máy tính. Tìm vị trí lưu file và nhấn Save để quá trình download bắt đầu diễn ra.

Bạn có thể download đồng loạt nhiều file khác nhau.





Tuy nhiên, một nhược điểm của phần mềm đó là khi bạn đang tiến hành download 1 file, nếu quá trình này chưa kết thúc và bạn tiến hành tìm kiếm bài hát mới, thì quá trình download sẽ bị gián đoạn.





Để khắc phục nhược điểm này, bạn nên đưa những file cần download vào danh sách yêu thích (Favorites) bằng cách nhấn vào biểu tượng ngôi sao. Sau khi đã tìm và đưa các file cần download vào danh sách, bạn mở danh sách Favorites, rồi tiến hành download đồng loạt những file này.

Bạn cũng có thể chơi lần lượt những file nhạc có trong danh sách Favorites, tương tự như 1 list nhạc yêu thích mà bạn đã chọn.





Đặc biệt, ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm và download nhạc quốc tế, phần mềm còn hỗ trợ người dùng tìm kiếm và download nhạc trong nước. Bạn cũng chỉ việc điền tên ca khúc (hoặc nghệ sĩ) vào khung tìm kiếm bằng tiếng Việt có dấu, rồi tìm kiếm và download như đã hướng dẫn.





Trên đây là cách thức sử dụng GinoPlayer, không chỉ là một công cụ cho phép bạn tìm kiếm và download file mp3 miễn phí, mà còn cho phép như một phần mềm chơi nhạc trực tuyến, mà danh sách chơi nhạc chính là những ca khúc mà bạn tìm kiếm được.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)