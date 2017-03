Bạn đọc quan tâm tải tại https://tny.cz/d2a5ff87 , dung lượng 10MB, tương thích Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32-bit và 64-bit).

Phiên bản mới lần này bổ sung thêm các tính năng mới như Screen filters (bộ lọc màn hình) và add-on tools (các công cụ hữu ích), giao diện được thiết kế lại thân thiện và dễ sử dụng hơn, bổ sung thêm các kĩ năng và bài tập mới để khắc phục các vấn đề phổ biến về mắt.

Các chức năng chính đều được chia ra thành từng thẻ riêng biệt như Settings (các thiết lập về thời gian), Usage Stats (thống kê thời gian nghỉ ngơi) , EyeCare Tips (thủ thuật bảo vệ mắt) và Addons (các tiện ích).

Mặc định, EY sẽ tự động hiển thị một pop-up cảnh báo khoảng 8 giây sau 15 phút cho một lần nghỉ ngắn (Take short break every) hoặc 60 giây cho 45 phút cho một lần nghỉ dài (Take long break every) khi đã làm việc liên tục, tất nhiên bạn hoàn toàn có thể thay đổi lại các thông số này cho phù hợp với bản thân. Việc này cho phép bạn rời mắt khỏi màn hình và nhìn vào một cái gì đó ở phía xa trong vài giây.

Bên cạnh đó, còn một số các tùy chọn khác như Show tips for eye protection (hiển thị một vài mẹo nhỏ để bảo vệ mắt đi kèm trong pop-up cảnh báo).

Ngoài ra, nếu bạn không biết thiết lập thời gian nghỉ ngơi sao cho phù hợp thì có thể áp dụng các tùy chọn đã được làm sẵn của chương trình ở cột Preset Levels. Chọn chế độ High nếu như mắt bạn yếu hoặc bị cận để thời gian nghỉ ngơi được nhiều hơn, ngược lại nếu bình thường thì chọn Normal là đủ và chọn Low nếu như mắt bạn khỏe mạnh.

Đặc biệt chương trình có một tính năng rất hay đó là sử dụng THM code để xác định tình trạng hiện tại của mắt nhằm điều chỉnh các thiết lập sao cho phù hợp. Đầu tiên, bạn kích vào liên kết Get THM Code hoặc truy cập địa chỉ http://goo.gl/XfRhdS để trả lời một số câu hỏi liên quan đến thời gian, môi trường làm việc, các vấn đề hiện tại về mắt…

Sau khi hoàn tất, bạn sử dụng mã THM mà chương trình cung cấp để nhập vào I have THM code rồi nhấn Active để kích hoạt. Lúc này các thiết lập sẽ tự động được điều chỉnh phù hợp dựa trên các câu hỏi mà bạn đã trả lời lúc nãy.

Chuyển sang thẻ Usage Stats để xem thống kê về việc sử dụng chương trình đạt được hiệu quả và lợi ích khoảng bao nhiêu, nhờ đó bạn dễ dàng cải thiện sức khỏe đôi mắt kịp thời.

Ngoài việc hiển thị các cảnh báo nhắc nhở, EY còn hỗ trợ cho người sử dụng nhiều mẹo vặt để chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt khá thú vị. Để tham khảo các mẹo này, bạn chuyển sang thẻ EyeCare Tips, tại đây các thủ thuật sẽ được chia ra làm 2 chế độ khác nhau là Text Mode (chế độ chữ) và Picture Mode (chế độ hình ảnh rất trực quan).

Thẻ cuối cùng của chương trình là Addons, cung cấp cho người dùng nhiều bài tập và các tiện ích khá thú vị. Được trang bị một số tính năng như Screen filters (các bộ lọc màn hình) và Vision Theopy (các bài tập về mắt). Với tính năng Screen filters, bạn có thể áp dụng các bộ lọc màu để trung hòa màu sắc của màn hình, giúp người dùng thoải mái hơn khi xem.

Mặt khác, Vision Theropy cung cấp các hình ảnh động và các trò chơi đơn giản có khả năng cải thiện sức khỏe đôi mắt của bạn. Chẳng hạn như theo dõi sự di chuyển của trái bóng va đập quanh màn hình, hoặc cố gắng xem rõ một hình ảnh ở định dạng 3D.

Tóm lại, EY là một công cụ khá hữu ích cho những người sử dụng máy tính hàng ngày, nó có thể làm giảm các vấn đề về tinh thần, căng thẳng trong công việc bằng cách đưa ra những gợi ý tích cực, gây cười hoặc các lời khuyên thú vị khác.

TUYẾT NGA