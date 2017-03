Dành cho mọi quy mô doanh nghiệp, Kaspersky Endpoint Security for Business là nền tảng thống nhất duy nhất, được tạo bởi các kỹ sư của Kaspersky Lab từ một cơ sở-mã duy nhất, cung cấp sự bảo vệ mà các sản phẩm bảo mật khác không thể. Thông qua một nền tảng, một giao diện điều khiển và một chi phí, Quản trị viên hệ thống có thể nhận dạng, kiểm soát và bảo vệ tất cả các hệ thống và thiết bị đầu cuối trong mạng lưới, cho dù thiết bị được đặt ở đâu. Theo đó, những điểm mới và cải tiến ở Kaspersky Endpoint Security for Business là: bảo mật và quản lý thiết bị di động, mã hóa dữ liệu, công cụ kiểm soát đầu cuối… Giải pháp mới được thiết kế bảo mật toàn diện giúp các doanh nghiệp vượt qua những thách thức mới nhất để quản lý hệ thống mạng nội bộ an toàn và hiệu quả.

Ông Nathan Wang – Phó Chủ Tịch phụ trách Kỹ Thuật của Kaspersky khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Cùng với sản phẩm Kaspersky Endpoint Security với những cải tiến toàn diện so với sản phẩm doanh nghiệp thế hệ trước, Kaspersky Lab đã được Gartner xếp hạng dẫn đầu trong nhóm những nhà cung cấp giải pháp bảo mật uy tín nhất hiện nay. Trong dịp này, chúng tôi cũng vui mừng được giới thiệu sản phẩm Kaspersky Endpoint Security có giao diện Tiếng Việt dành cho người dùng Việt Nam.”

