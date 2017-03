Ngày 15/7, Hội thảo an toàn bảo mật “Check Point Security Tour 2010” do hãng an ninh mạng Check Point Software Technologies tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Các thiết bị di động thông minh giúp người dùng làm việc ở bất kỳ đâu, song họ cần có giải pháp bảo mật an toàn. Ảnh minh họa Check Point cho biết đây là lần đầu tiên hãng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia tổ chức Security Tour – một sự kiện an ninh mạng được Check Point tổ chức thường niên. Điều này chứng tỏ Check Point đang đánh giá thị trường sản phẩm và giải pháp an toàn thông tin của Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Tại Check Point Security Tour 2010, công ty đã giới thiệu một số giải pháp bảo mật mới, như Check Point DLP giúp ngăn chặn rò rỉ thông tin của doanh nghiệp; Check Point Endpoint Security cung cấp cho khách hàng giải pháp toàn diện bảo vệ máy tính và các dữ liệu nhạy cảm trên máy tính; Check Point Software Blade – kiến trúc an ninh mạng bảo mật dạng phiến, cung cấp cho khách hàng một giải pháp an ninh mạng tổng thể, đơn giản và linh hoạt; Check Point Abra - một thiết bị USB có bộ nhớ flash dung lượng 4GB hoặc 8GB, việc đọc ghi dữ liệu từ thiết bị này được mã hóa và giải mã bởi một chip mã hóa cứng bên trong, giúp dữ liệu lưu trong bộ nhớ không bị thất thoát. Người dùng có thể kết nối Abra vào cổng USB của bất kỳ máy tính nào thì một màn hình Windows hiện lên với các shortcut và tài liệu giống như người dùng đang sử dụng một máy tính mới, các chương trình trên máy tính không can thiệp được vào màn hình làm việc này. Theo ông Derrick Ng, Giám đốc kinh doanh khu vực của Check Point, ngày nay việc giải quyết công việc không còn bị giới hạn phạm vi của một văn phòng mà thường xuyên di chuyển với máy tính xách tay, ĐTDĐ hoặc những thiết bị trợ giúp di động số hóa. Vì thế, người dùng cần có một hệ thống an ninh tốt, bảo vệ họ khỏi những tấn công từ Internet. Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm và Hỗ trợ Công nghệ (MISOFT) là nhà phân phối chính thức các sản phẩm và giải pháp của Check Point. Theo H.T (ICTnews)