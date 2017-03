Tùy vào hành vi của ứng dụng cũng như mức độ nguy hiểm đối với hệ thống, ứng dụng sẽ được đưa vào một trong ba nhóm:

- Restricted: Cho phép thực thi nhưng bị hạn chế.

- Blocked: Bị khóa lại.

- Trusted: Được tin tưởng.

Thông thường, một ứng dụng lạ vừa cài vào máy tính, khi khởi động lên lần đầu tiên đều được Kaspersky chặn lại kiểm tra bằng cách hiện lên một thông báo có vài tùy chọn cho người dùng như Make trusted, Allow now, Block now. Nếu không may đây là chương trình không gây hại mà bạn lỡ tay click nhầm vào Block now là xem như vô tình khóa ứng dụng, đưa nó vào danh sách Blocked.

Tất cả ứng dụng trong danh sách Blocked sẽ không thể thực thi được nữa trừ khi bạn tiến hành cứu nguy cho chúng.

Xem video hướng dẫn để biết cách thao tác.