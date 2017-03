Nero được coi là phần mềm ghi đĩa số 1 hiện nay. Tuy nhiên, điểm hạn chế của phần mềm này là bộ cài đặt rất lớn, chiếm nhiều dung lượng ổ cứng sau khi cài đặt và tích hợp nhiều tính năng không cần thiết, khiến người sử dụng không chuyên gặp nhiều khó khăn.

Ashampoo Burning Studio 2010 thì lại khác. Phần mềm nhỏ gọn, cung cấp đầy đủ tính năng mà một phần mềm ghi đĩa cần có, đơn giản ngay cả với những người không chuyên.

Các tính năng nổi bật của chương trình :

- Hỗ trợ tính năng ghi nhãn đĩa (Light Scribe)

- Ghi đĩa CD/DVD và Bluray.

- Sao lưu và khôi phục dữa liệu trên CD/DVD/Bluray với chức năng nén và bảo vệ bằng mật khẩu.

- Tạo đĩa VCD và Super VCD.

- Rip nhạc từ đĩa CD sang file định dạng MP3, WMA và WAV.

- Ghi đĩa nhạc từ định dạng WAV, MP3, FLAC, WMA và OGG.

- Tạo và ghi đĩa ảnh

- Sao chép đĩa CD/DVD và Bluray.

- Xóa đĩa (đối với loại đĩa hỗ trợ ghi xóa nhiều lần)

- Lưu project để có thể ghi đĩa tương tự vào lần sau

- Giao diện trực quan và dễ sử dụng.

Cách thức đăng ký bản quyền miễn phí:

Mặc định, bản đầy đủ của chương trình có giá đến 50 USD, nếu không bạn chỉ được dùng thử trong 30 ngày. Tuy nhiên, để chào mừng khách hàng thứ 10 triệu, hãng phần mềm Ashampoo đang cung cấp bản quyền của chương trình ghi đĩa này hoàn toàn miễn phí.

- Đầu tiên, bạn truy cập vào đây (hoặc tại đây), điền địa chỉ email vào khung Email Address và nhấn Send (2 mục bên dưới không cần điền).

- 1 email của Ashampoo sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn sử dụng ở trên, trong đó có đường link xác nhận, kích vào đó và điền đầy đủ thông tin ở trang web hiện ra tiếp theo. Sau khi hoàn tất, nhấn vào Ok, Send.

Lưu ý: Chọn Private tại mục “How do you plan to use our software?”

- Tiếp theo, bạn nhận được 1 email khác từ Ashampoo, trong đó có chứa đoạn mã kích hoạt của chương trình.

- Download bản cài đặt của chương trình tại đây.

- Sau khi cài đặt hoàn tất, trong lần đầu tiên sử dụng, một hộp thoại sẽ hiện ra yêu cầu bạn kích hoạt chương trình hoặc tiếp tục sử dụng bản thử nghiệm.

- Tại hộp thoại này, chọn Enter Key, nhấn OK và điền đoạn mã kích hoạt có được ở trên vào hộp thoại tiếp theo.

Bây giờ, bạn đã có thể sử dụng chương trình với đầy đủ bản quyền và không còn gặp phải bất kỳ sự hạn chế nào khác.

Lưu ý: Trong quá trình sử dụng, nếu chương trình yêu cầu cập nhật phiên bản mới thì bạn nên bỏ qua, nếu không, chương trình sẽ download và cài đặt thêm phiên bản khác (chỉ là bản dùng thử, không có bản quyền). Điều này gây tốn dung lượng cài đặt không cần thiết.